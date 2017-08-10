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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30640964/
10 августа 2017, 11:31 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

«Югра» подписала контракт с американским хоккеистом Морином

ТАСС, 10 августа. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Югра» подписал контракт с американским нападающим Джереми Морином. Об этом сообщает пресс-служба ханты-мансийской команды.

Соглашение с нападающим рассчитано на один сезон. Увеличить
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Контракт 26-летнего американца с «Югрой» рассчитан на один сезон.

Морин выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за «Чикаго» (2010−2014) и «Коламбус» (2014−2015). Всего в НХЛ на его счету 82 матча и 22 очка (10 шайб + 12 передач).

Минувший сезон Морин провел в клубах Американской хоккейной лиги «Сиракьюз Кранч» и «Тусон Роудранерз», сыграв в 63 матчах и набрав 30 очков (16+14). На чемпионате мире — 2015 вместе со сборной США он завоевал бронзовые медали.

«Югра» проведет первый матч нового сезона КХЛ дома против череповецкой «Северстали» 22 августа.

Югра
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