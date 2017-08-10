КХЛ сдвинула два матча хабаровского «Амура» и «Куньлуня»

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Хоккейный клуб «Амур» из дальневосточной столицу и китайский «Куньлунь Ред Стар» попросили Континентальную хоккейную лигу сдвинуть два матча с их участием. Лига пошла навстречу командам и перенесла игры.

«Основная причина переноса — оптимизация расходов на перелёт и проживание команд. Также не стоит забывать, что перелёты в Китай — не самая простая история для российских команд. Клубы обратились в лигу с просьбой о переносе, и КХЛ сочла её резонной и пошла навстречу нам и китайской стороне», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» руководитель пресс-службы ХК «Амур» Алексей Чечелев.

Матч, который должен был состояться с 25 октября, пройдёт 3 декабря, а игру, назначенную на 11 декабря, команды проведут 27 января. Всего за сезон «Амур» и «Куньлунь» встретятся на льду четыре раза — дважды дома и дважды на выезде.

Агентство писало, что «тигры» начнут новый сезон в КХЛ 22 августа в Нижнекамске. «Амур» проведёт матч с местным «Нефтехимиком». Первая домашняя игра состоится 11 сентября. На своём льду подопечные Андрея Мартемьянова примут финский «Йокерит». Сейчас хабаровчане готовятся к сезону на выезде, чтобы во время старта сезона у игроков не было проблем с акклиматизацией.