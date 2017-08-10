Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30639188/
10 августа 2017, 4:26 | Хоккей: КХЛ | Восток Медиа

КХЛ сдвинула два матча хабаровского «Амура» и «Куньлуня»

Об этом лигу попросили сами клубы.

Об этом лигу попросили сами клубы. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Хоккейный клуб «Амур» из дальневосточной столицу и китайский «Куньлунь Ред Стар» попросили Континентальную хоккейную лигу сдвинуть два матча с их участием. Лига пошла навстречу командам и перенесла игры.

«Основная причина переноса — оптимизация расходов на перелёт и проживание команд. Также не стоит забывать, что перелёты в Китай — не самая простая история для российских команд. Клубы обратились в лигу с просьбой о переносе, и КХЛ сочла её резонной и пошла навстречу нам и китайской стороне», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» руководитель пресс-службы ХК «Амур» Алексей Чечелев.

Матч, который должен был состояться с 25 октября, пройдёт 3 декабря, а игру, назначенную на 11 декабря, команды проведут 27 января. Всего за сезон «Амур» и «Куньлунь» встретятся на льду четыре раза — дважды дома и дважды на выезде.

Агентство писало, что «тигры» начнут новый сезон в КХЛ 22 августа в Нижнекамске. «Амур» проведёт матч с местным «Нефтехимиком». Первая домашняя игра состоится 11 сентября. На своём льду подопечные Андрея Мартемьянова примут финский «Йокерит». Сейчас хабаровчане готовятся к сезону на выезде, чтобы во время старта сезона у игроков не было проблем с акклиматизацией.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Найджел Доус: Здорово видеть, как молодые ребята растут, используют те возможности, которые им даны

Найджел Доус: Здорово видеть, как молодые ребята растут, используют те возможности, которые им даны

В матче против «Авангарда» на лед вышел совершенно другой «Барыс», игроки демонстрировали высокие скорости с первых минут и хорошие атаки. Хотя хозяева и пропустили первыми, инициативу все же перехватили и вели в счете до конца матча. Итог — победа «Барыса» со счетом 4:3. Кроме того, вернулся на лед лидер команды — Найджел Доус, а это дополнительный стимул и весомая подмога.
Еще 7 новостей  Все новости

Губернатор Приморья попросил синоптиков быть аккуратнее с прогнозами

«СКА-Хабаровск» подставил подножку бывшему тренеру

Семейная пара разбила машину по дороге во Владивосток

В Хабаровске строители сдали новую мусороперегрузочную станцию