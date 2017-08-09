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9 августа 2017, 22:59 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

«Слован» потерпел поражение от «Касселя» в рамках Wingas Cup

Братиславский «Слован» потерпел поражение от «Касселя Хаскис» в рамках предсезонного турнира Wingas Cup, встреча завершилась со счётом 3:2.

К 25-й минуте «Слован» уступал со счётом 0:3, голами в составе «Касселя» отметились Брейден Пимм, Лукас Коциоль и Стефан Делла Ровере. Команда Милоша Ржиги сумела отыграть две шайбы усилиями Томаша Грнка и Михала Ржепика, но потерпела поражение.

Ранее на турнире «Слован» также проиграл рижскому «Динамо» со счётом 2:3, а «Кассель» уступил «Витязю» со счётом 1:4.

Слован
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