«Ак Барс» расторг контракт с Данисом Зариповым по согласию сторон

Напомним, Зарипов в июле был дисквалифицирован КХЛ и ИИХФ на два года из-за положительной допинг-пробы. Игрок собирается обжаловать дисквалификацию.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Контракт между Хоккейным клубом «Ак Барс» и нападающим Данисом Зариповым расторгнут по взаимному согласию сторон. <a href="https://t.co/VF8hnsnI9s">pic.twitter.com/VF8hnsnI9s</a></p>— ХК Ак Барс (@hcakbars) <a href="https://twitter.com/hcakbars/status/895350909894623232">9 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>