«Ак Барс» расторг контракт с Данисом Зариповым по согласию сторон
Казанский «Ак Барс» по соглашению сторон расторг соглашение с нападающим Данисом Зариповым, информирует официальный «твиттер» команды.
Напомним, Зарипов в июле был дисквалифицирован КХЛ и ИИХФ на два года
Зарипов является единственным четырёхкратным обладателем Кубка Гагарина (2009, 2010 с «Ак Барсом», 2014, 2016 с магнитогорским «Металлургом»). В 56 матчах прошедшего регулярного чемпионата за «Магнитку» он набрал 45 (16+29) баллов за результативность, в 18 играх
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