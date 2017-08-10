Найджел Доус: Здорово видеть, как молодые ребята растут, используют те возможности, которые им даны

В интервью корреспонденту республиканского интернет-портала Sports.kz капитан «Барыса» поделился впечатлениями от прошедшего матча.



— Найджел, с твоим возвращением, играли совершенно по-другому в сравнении с предыдущим матчем!

— Не думаю, что это только из-за меня. Вся команда была быстрее, становимся увереннее, это всего третья игра. Первые два матча мы пытались вернуться к привычным скоростям. Все-таки пять месяцев не были на площадке, это занимает время, но мы хорошо показали себя сегодня в матче против сильного соперника.



— Смотрел матч с «Нефтехимиком»?

— Да, игроки были немного медленными, «Нефтехимик» играют очень плотно, не дают времени подумать и понять, что делать с шайбой дальше. Мы не контролировали шайбу большую часть времени, не было много шансов. Постарались поработать над этим сегодня, контроль шайбы был намного лучше, не давали создавать им много моментов, и хорошо показали себя в меньшинстве, а это очень важный момент в игре.



— Да, меньшинства было много, и проводили его неплохо сегодня!

— Липин блокировал такие броски! Это нам было нужно, особенно при 5 на 3. Тяжело обороняться втроем или вчетвером, ребята молодцы.



— Что касается вашего звена, Линден — совершенно новый игрок, сегодня забил, как у вас с взаимопониманием, все лучше?

— Думаю, мы все более комфортно себя чувствуем, это всего вторая наша игра вместе. Мы много говорим, обсуждаем, стараемся узнать получше, как кто играет, что мы любим, а что нет, какую игру хотим показать. Тяжело привыкнуть, я помню, когда сам пришел в КХЛ, некоторое время заняла адаптация. Привыкнуть к другому стилю игры. Он делает хорошую работу, много работает, и становится все более уверенным с каждым матчем.



— А Сен-Пьер?

— Мы много матчей сыграли с Марти в прошлом сезоне, знакомы друг с другом, но в нашем звене новый игрок Линден, привыкаем друг к другу. Здорово было вернуться в игру сегодня. Продолжаем работать, осталось всего пара недель до старта сезона. 24 августа нас ждет важная игра, все стремимся быть готовыми на сто процентов.



— Что думаешь о другом новичке — Даррене Дице? Он удаляется, делает ошибки, все еще привыкает к новым правилам и площадке?

— Здесь другая игра совершенно, судьи назначают пенальти за те нарушения, за которые он прежде штрафы не получал. Хотя сегодня он всего один раз удалился, так что это прогресс (смеется), извлек урок из первых двух матчей. Я думаю, он все лучше, контролирует шайбу, заработал ассистентские баллы, много играет в меньшинстве в конце игры. Он все правильно делает и уверен, что следующие матчи все будет еще лучше и удалений все меньше.



— Как себя чувствуешь после травмы?

— Она была не такая серьезная, сейчас выставочные матчи нужно быть осторожным, я не хочу пропускать игры в сезоне. Пока еще предсезонка, хотелось бы дальше набирать форму. Есть время отдохнуть перед предстоящими двумя матчами.



— Что думаешь о турнире, и все играют всерьез, не сразу скажешь, что это предсезонные матчи?

— Если честно, не смотрел, как играют остальные команды. Думаю, все игры хорошие и интересные, но в тоже время много ошибок. Да предсезонные матчи, но думаю, каждая команда играет все лучше с каждым днем. Ну, а мы беспокоимся о своей команде, хорошо отдохнем завтра и впереди два важных матча до конца турнира. Наша цель — становиться лучше с каждым матчем, и думаю, сегодня мы показали лучшую игру на данном этапе.



— Много новых игроков, молодых хоккеистов и абсолютно новых сочетаний, что думаешь?

— Думаю, мы еще увидим гораздо больше изменений. Ребята молодцы, особенно звено Сагадеева, они ответственно играют в обороне, забивают важные голы, отлично ведут игру, хорошо играют в меньшинстве. Здорово видеть, как молодые ребята растут, используют те возможности, которые им даются. Как я говорил ранее — нам нужны все 4 звена для победы, важно чтобы каждый играл отлично, и каждый контролировал игру. Тогда будут и голы, и очки. Ввести шайбу в зону, держать ее, создавать атаки и реализовывать моменты — все это будет. У нас хороший старт, пройдена лишь половина пути, но я вижу много позитивного.



— Выиграем Кубок Президента?

— Отвечу в субботу! (смеется).