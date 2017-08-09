Жукенов: Доус говорил мне нехорошие вещи, но я поступил умнее

«Рад был забить в первой же смене. Защитник ошибся, я увидел это, подбежал к шайбе и бросил. Гол добавил мне уверенности. Гора с плеч сразу упала. Гораздо спокойнее стал играть. Понял, что ничего сверхъестественного здесь нет. Мне нравится играть при полных трибунах, против сильной команды и ведущих звеньев. Это только добавляет удовольствия. Такие игры идут только на пользу. Доус начал выражать недовольство, что я сделал “рыбку”. Я не пытался симулировать. Я убегал, а он держал меня руками. Найджел старался сказать мне на английском нехорошие вещи. Я ему спокойно ответил, он продолжал, но я поступил умнее и промолчал», — передаёт слова Жукенова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.