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9 августа 2017, 21:33 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Жукенов: Доус говорил мне нехорошие вещи, но я поступил умнее

Нападающий «Авангарда» Дмитрий Жукенов прокомментировал поражение в матче от «Барыса» (3:4), в котором он отметился голом.

Нападающий Авангарда Дмитрий <span class=error>Жукенов</span> прокомментировал поражение в матче от <span class=error>Барыса</span> (3:4) в котором он отметился голом. Увеличить
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«Рад был забить в первой же смене. Защитник ошибся, я увидел это, подбежал к шайбе и бросил. Гол добавил мне уверенности. Гора с плеч сразу упала. Гораздо спокойнее стал играть. Понял, что ничего сверхъестественного здесь нет. Мне нравится играть при полных трибунах, против сильной команды и ведущих звеньев. Это только добавляет удовольствия. Такие игры идут только на пользу. Доус начал выражать недовольство, что я сделал “рыбку”. Я не пытался симулировать. Я убегал, а он держал меня руками. Найджел старался сказать мне на английском нехорошие вещи. Я ему спокойно ответил, он продолжал, но я поступил умнее и промолчал», — передаёт слова Жукенова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

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