В состав хозяев вернулся капитан Найджел Доус, получивший отдых в игре с «Нефтехимиком». Кроме того, Кори Тривино воссоединился со своими привычными партнёрами по звену — Владимиром Маркеловым и Константином Пушкарёвым.



Впрочем, начало матча получилось для хозяев обескураживающим — уже на 23-й секунде Дмитрий Жукенов распечатал ворота «Барыса». Хозяева льда очень скоро пришли в себя, ряд атак и взятие ворот не заставило себя долго ждать — первую шайбу за новую команду забросил Линден Вей, ассистентом выступили «кэп» Найджел Доус и Мартин Сен-Пьер. Прошло ещё несколько минут и «Барыс» уже впереди — исправно забивавший на сборах Дмитрий Шевченко открыл счёт своим голам и на Кубке Президента. Габаритный форвард сработал в любимой манере — протолкнул шайбу в ворота с пятака. В конце периода «Барыс» остался в меньшинстве. Главный тренер Евгений Корешков остался верен своим словам о «доверии молодым» — свою работу в неравных составах безупречно выполнили молодые Полохов, Сагадеев, Лихотников и Маклюков.



Второй период начался с удаления игрока «Авангарда». «Барысу» понадобилось совсем немного времени, чтобы увеличить отрыв — Кевин Даллмэн в касание мощно щёлкнул с синей — 3:1. Развить преимущество хозяевам не удалось, «Авангард» также реализовал своё большинство — отличился Лисов.



В начале третьего периода реализовал большинство Найджел Доус, увеличив разрыв в счете. На последних минутах матча тренерский штаб «Авангарда» поменял вратаря на шестого полевого игрока, и сопернику удалось сократить разницу в счете, но оставалось слишком мало времени, чтобы его сравнять. Таким образом, победу одержал «Барыс» со счетом 4:3.

«Барыс» — «Авангард» 4:3 (2:1, 1:1, 1:1)



Шайбы:

0:1 — 00:23 Жукенов. В равенстве

1:1 — 02:58 Вей (Доус, Сен-Пьер). В равенстве

2:1 — 05:44 Шевченко (Старченко). В равенстве

3:1 — 21:50 Даллмэн (Диц) В большинстве

3:2 — 29:41 Лосев (Березин, Фисенко). В равенстве

4:2 — 41:12 Доус (Сен-Пьер). В равенстве

4:3 — 58:53 Кошелев (Файзуллин). В равенстве.



Вратари: Карлссон — Фурх

Штраф: 14:41 (2:6, 6:29, 6:6).