Корешков: «Барыс» победил «Авангард» за счет самоотдачи, терпения и где-то героизма
Главный тренер «Барыса» Евгений Корешков, комментируя журналистам победу над «Авангардом», отметил, что вся его команда играла здорово, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Третий матч турнира. Играли с очень сильным клубом. Это топовый клуб КХЛ. И я думаю, за счет самоотдачи, терпения,
— Невысокие скорости были, особенно в первом периоде. Это после отдыха?
— Вы знаете, сейчас все равно еще идет предсезонка и такие волнообразные матчи. Может быть,
— Старченко ушел в раздевалку во время матча…
— Да, он сейчас проходит обследование. Пока ничего не известно.
— Новичками довольны?
— Пока предсезонка, не хотел бы никого выделять.
— У Дица много удалений. Это адаптация с НХЛ на КХЛ?
— Я думаю, он сегодня себя перепрыгнул. Парень прогрессирует. Конечно, адаптация идет. Он приехал в другую страну, здесь большие площадки. Это тоже нужно понимать. Плюс предсезонка, мы очень сильно и нагрузили его. Он молодец. Держится, старается, и я думаю, что к сезону подойдет в идеальной форме.
Напомним, в третьем матче Кубка Президента «Барыс» обыграл «Авангард» со счетом 4:3. Следующий матч команда проведет 11 августа, когда встретятся с «Трактором». Игра начнется в 19:30, а в прямом эфире ее покажет KazSport.
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