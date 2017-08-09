Корешков: «Барыс» победил «Авангард» за счет самоотдачи, терпения и где-то героизма

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— Третий матч турнира. Играли с очень сильным клубом. Это топовый клуб КХЛ. И я думаю, за счет самоотдачи, терпения, где-то героизма, мы победили, — отметил Корешков.

— Невысокие скорости были, особенно в первом периоде. Это после отдыха?

— Вы знаете, сейчас все равно еще идет предсезонка и такие волнообразные матчи. Может быть, где-то сил не хватило и во втором матче после «Давоса» и Нижнекамском. Вчера маленечко восстановились и сегодня очень собрано все сыграли, вышел наш капитан, наш лидер. Думаю, это вдохновило всех наших игроков, наверно. Он сегодня и забил, и пас отдал. Вообще все здорово сегодня отыграли.

— Старченко ушел в раздевалку во время матча…

— Да, он сейчас проходит обследование. Пока ничего не известно.

— Новичками довольны?

— Пока предсезонка, не хотел бы никого выделять.

— У Дица много удалений. Это адаптация с НХЛ на КХЛ?

— Я думаю, он сегодня себя перепрыгнул. Парень прогрессирует. Конечно, адаптация идет. Он приехал в другую страну, здесь большие площадки. Это тоже нужно понимать. Плюс предсезонка, мы очень сильно и нагрузили его. Он молодец. Держится, старается, и я думаю, что к сезону подойдет в идеальной форме.

Напомним, в третьем матче Кубка Президента «Барыс» обыграл «Авангард» со счетом 4:3. Следующий матч команда проведет 11 августа, когда встретятся с «Трактором». Игра начнется в 19:30, а в прямом эфире ее покажет KazSport.