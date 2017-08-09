«Барыс» победил «Авангард» на Кубке Президента РК

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Уже на старте противостояния команды обменялись взятиями ворот, Дмитрию Жукенову ответил Линден Вей, затем Дмитрий Шевченко вновь вывел хозяев вперед. Кевин Даллмэн во втором периоде увеличил разрыв, а сократил его Никита Лосев. Итог в третьей двадцатиминутке подвели Найджел Доус и Семен Кошелев.



В пятницу «Барыс» сыграет с челябинским «Трактором», начало в 19:30.



«Барыс» — «Авангард» 4:3 (2:1, 1:1, 1:1)



Шайбы:

0:1 — 00:23 Жукенов. В равенстве

1:1 — 02:58 Вей (Доус, Сен-Пьер). В равенстве

2:1 — 05:44 Шевченко (Старченко). В равенстве

3:1 — 21:50 Даллмэн (Диц) В большинстве

3:2 — 29:41 Лосев (Березин, Фисенко). В равенстве

4:2 — 41:12 Доус (Сен-Пьер). В равенстве

4:3 — 58:53 Кошелев (Файзуллин). В равенстве



Вратари: Карлссон — Фурх

Штраф: 14:41 (2:6, 6:29, 6:6).