Браташ: Хоккеисты сборной России слишком много рисковали в первом периоде матча со СКА

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В среду сборная России со счетом 4:3 по буллитам победила СКА.

«Этот турнир по организации и составу участников может претендовать на звание лучшего соревнования межсезонья. Наша команда немного перегорела в первом периоде в плане желания, было много неоправданного риска в нападении, могли пропустить больше. А дальше выровняли игру, стали играть более правильно. Молодцы, что вытащили этот матч, хоккеисты этого хотели, просто эмоции в стартовом периоде немного захлестнули», — сказал Браташ.

«Михаил Григоренко был одним из лучших в команде. Положительно оцениваю его выступление. Исполнителей буллитов выбирали исходя из того, что видели на тренировке», — добавил специалист.

Турнир в Сочи завершится позднее в среду матчем за третье место, в котором сыграют магнитогорский «Металлург» и сборная Канады.

В 2016 году прошел первый предсезонный турнир в Сочи, который завершился победой московского ЦСКА.