Агент: Контракт Зарипова с «Ак Барсом» расторгнут

25 июля Континентальная хоккейная лига (КХЛ) сообщила, что допинг-проба Зарипова дала положительный результат, в его пробе было обнаружено вещество, относящееся к классу диуретиков и маскирующих агентов (класс S6.b).

Она была взята во время проведения чемпионата КХЛ сезона-2016/17. Игрок дисквалифицирован до 22 мая 2019 года.

«В силу сложившихся обстоятельств контракт Зарипова с “Ак Барсом” был расторгнут», — сказал Николаев.

Форвард перешел в нынешнее межсезонье в «Ак Барс» из магнитогорского «Металлурга», однако, как сообщил казанский клуб, контракт с игроком не вступил в законную силу.

Ранее КХЛ сообщила, что поможет Зарипову подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд. «Апелляция будет подана на днях», — сообщил агент.