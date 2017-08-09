Агент: Контракт Зарипова с «Ак Барсом» расторгнут
МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Соглашение хоккеиста Даниса Зарипова с казанским «Ак Барсом» расторгнуто. Об этом ТАСС сообщил агент игрока Юрий Николаев.
25 июля Континентальная хоккейная лига (КХЛ) сообщила, что
Она была взята во время проведения чемпионата КХЛ сезона-2016/17. Игрок дисквалифицирован до 22 мая 2019 года.
«В силу сложившихся обстоятельств контракт Зарипова с “Ак Барсом” был расторгнут», — сказал Николаев.
Форвард перешел в нынешнее межсезонье в «Ак Барс» из магнитогорского «Металлурга», однако, как сообщил казанский клуб, контракт с игроком не вступил в законную силу.
Ранее КХЛ сообщила, что поможет Зарипову подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд. «Апелляция будет подана на днях», — сообщил агент.
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