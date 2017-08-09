Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30636430/
9 августа 2017, 19:00 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Агент: Контракт Зарипова с «Ак Барсом» расторгнут

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Соглашение хоккеиста Даниса Зарипова с казанским «Ак Барсом» расторгнуто. Об этом ТАСС сообщил агент игрока Юрий Николаев.

25 июля Континентальная хоккейная лига (КХЛ) сообщила, что допинг-проба Зарипова дала положительный результат, в его пробе было обнаружено вещество, относящееся к классу диуретиков и маскирующих агентов (класс S6.b).

Она была взята во время проведения чемпионата КХЛ сезона-2016/17. Игрок дисквалифицирован до 22 мая 2019 года.

«В силу сложившихся обстоятельств контракт Зарипова с “Ак Барсом” был расторгнут», — сказал Николаев.

Форвард перешел в нынешнее межсезонье в «Ак Барс» из магнитогорского «Металлурга», однако, как сообщил казанский клуб, контракт с игроком не вступил в законную силу.

Ранее КХЛ сообщила, что поможет Зарипову подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд. «Апелляция будет подана на днях», — сообщил агент.

Ак Барс
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости

"Зенит" сыграл вничью с "Уралом", прервав четырехматчевую серию побед в чемпионате России

Олимпийская сборная России по хоккею выиграла предсезонный турнир в Сочи

Контракт Зарипова с "Ак Барсом" расторгнут

ПКР обсудит с МПК выполнение критериев по восстановлению членства в конце августа