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9 августа 2017, 18:41 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

«Витязь» победил рижское «Динамо» в рамках Wingas Cup

Подмосковный «Витязь» одержал уверенную победу над рижским «Динамо» в рамках предсезонного турнира Wingas Cup, встреча завершилась со счётом 5:2.

В составе команды Валерия Белова заброшенными шайбами сумели отметиться Александр Панков, Никлас Бурстрём, Артём Швец-Роговой, Роман Горак и Ессе Манкинен. У рижской команды забитые голы на свой счёт записали Дэнни Кристо и Марис Бичевскис.

До этой встречи оба клуба провели на турнире по одному матчу. «Витязь» обыграл «Кассель» — 5:2, а рижское «Динамо» обыграло «Слован» — 3:2.

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