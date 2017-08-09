«Витязь» победил рижское «Динамо» в рамках Wingas Cup

В составе команды Валерия Белова заброшенными шайбами сумели отметиться Александр Панков, Никлас Бурстрём, Артём Швец-Роговой, Роман Горак и Ессе Манкинен. У рижской команды забитые голы на свой счёт записали Дэнни Кристо и Марис Бичевскис.



До этой встречи оба клуба провели на турнире по одному матчу. «Витязь» обыграл «Кассель» — 5:2, а рижское «Динамо» обыграло «Слован» — 3:2.