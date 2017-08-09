«Витязь» победил рижское «Динамо» в рамках Wingas Cup
Подмосковный «Витязь» одержал уверенную победу над рижским «Динамо» в рамках предсезонного турнира Wingas Cup, встреча завершилась со счётом 5:2.
В составе команды Валерия Белова заброшенными шайбами сумели отметиться Александр Панков, Никлас Бурстрём, Артём
До этой встречи оба клуба провели на турнире по одному матчу. «Витязь» обыграл «Кассель» — 5:2, а рижское «Динамо» обыграло «Слован» — 3:2.
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