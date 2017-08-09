Курьез года и «финт Форсберга». Как сборная России обыграла СКА

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SOCHI HOCKEY OPEN.

СКА (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) — РОССИЯ — 3:4 Б (2:1, 1:1, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Коршков — 2 (Рафиков, Красковский), 5:51 — 0:1. Дергачев — 1 (Рукавишников), 10:50 — 1:1. Ковальчук — 1 (Комаров), 11:57 — 2:1. В. Тихонов — 1 (Карпов, Гусев), 22:13 — 3:1. Чудинов — 1 (мен., Любимов, Григоренко), 36:24 — 3:2. Чудинов — 1 (мен., Григоренко, Нестеров), 55:50 — 3:3. Победный буллит: Ткачев. Вратари: Коскинен — Шестеркин. Штраф: 6 — 6. Броски: 23 (12+7+1+3) — 36 (11+10+13+2). 9 августа. Сочи. Ледовый Дворец «Большой».

Игорь ЕРОНКО

из Сочи.

Утром на раскатке сборной Канады встретил Дэйва Кинга, так он сам подошел и начал делиться эмоциями и впечатлениями от матча с Россией.

— Вроде и предсезонный турнир, а словно игра плей-офф была, — бурно реагировал «Король России». — По интенсивности, по скоростям, по темпу, по накалу в конце концов — высочайший уровень. Я был с одной стороны удивлен, с другой — не особенно. Я-то еще Суперсерию помню.

Кинг все говорил и говорил, мне же оставалось только кивать. Потому что трудно не согласиться с тем, что матч получился забойнейшим. Да еще и при огромном для Сочи стечении народа.

Финал, к сожалению, получился совсем не таким. Хоть и собралось на него никак не меньше шести тысяч. Скандировавших «Россия, Россия». Может, срочно якобы «запланированно» покинувшего Сочи Олега Знарка не хватало. Но на уровень главного, что бы там ни говорили американцы, международного противостояния и намека не было.

Собственно, показательно, что главным событием встречи стал курьезнейший гол сосланного в сборную Чудинова в меньшинстве из своей зоны. Максим еще долго хохоча нарезал круги вокруг видеокуба, ожидая повтор. В Корею он не поедет, но зато там будет Коскинен, и запустивший эту бабочку. Неплохо бы повторить в Пхенчхане. Две штанги тоже как бы намекали.

Хотя уж кого-кого, а финнов там вполне можно будет обыгрывать и без помощи огромного вратаря. Лишь бы свои не пускали в «домик», как Шестеркин после вполне безобидного броска Дергачева. Хотя Игорь исправился в овертайме, вытащив бросок в упор Коскиранты после блестящей поперечной передачи Барабанова. Впрочем, шансы Сорокина на «пост номер один» все равно повыше будут.

Забавно, кстати, что пятерка СКА Хафизуллин — Чудинов — Кетов — Каблуков — Калинин, пусть Сергей и не играл в последнем матче из-за микротравмы, была на турнире худшей в составе сборной. Нарисовавшаяся связка Галиев — Капризов, по-настоящему здорово проявивший себя Григоренко — он прямо стал открытием, ярославская бригада — в каждом звене было на что посмотреть, кроме этого. Григо хорош, постоянно находил шайбу, да и она его, и партнеров. А какой буллит завалил финтом Форсберга!

Интересно было бы поглядеть на него с Капризовым в ЦСКА, если Никитин к этому придет. Прирожденный диспетчер, который наконец-то получил возможность заиграть в центре, и прирожденный же снайпер с очень быстрым броском, которому достаточно всего выгадать минимум времени и пространства, чтобы забить. Браташ почему-то экспериментировать даже не пробовал.