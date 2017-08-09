Курьез года и «финт Форсберга». Как сборная России обыграла СКА
В финальном матче предсезонного турнира в Сочи олимпийская сборная России обыграла в серии буллитов СКА — 4:3.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
SOCHI HOCKEY OPEN.
СКА (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) — РОССИЯ — 3:4 Б (2:1, 1:1, 0:1, 0:0, 0:1)
Голы: Коршков — 2 (Рафиков, Красковский), 5:51 — 0:1. Дергачев — 1 (Рукавишников), 10:50 — 1:1. Ковальчук — 1 (Комаров), 11:57 — 2:1. В. Тихонов — 1 (Карпов, Гусев), 22:13 — 3:1. Чудинов — 1 (мен., Любимов, Григоренко), 36:24 — 3:2. Чудинов — 1 (мен., Григоренко, Нестеров), 55:50 — 3:3. Победный буллит: Ткачев. Вратари: Коскинен — Шестеркин. Штраф: 6 — 6. Броски: 23 (12+7+1+3) — 36 (11+10+13+2). 9 августа. Сочи. Ледовый Дворец «Большой».
Игорь ЕРОНКО
из Сочи.
Утром на раскатке сборной Канады встретил Дэйва Кинга, так он сам подошел и начал делиться эмоциями и впечатлениями от матча с Россией.
— Вроде и предсезонный турнир, а словно игра
Кинг все говорил и говорил, мне же оставалось только кивать. Потому что трудно не согласиться с тем, что матч получился забойнейшим. Да еще и при огромном для Сочи стечении народа.
Финал, к сожалению, получился совсем не таким. Хоть и собралось на него никак не меньше шести тысяч. Скандировавших «Россия, Россия». Может, срочно якобы «запланированно» покинувшего Сочи Олега Знарка не хватало. Но на уровень главного, что бы там ни говорили американцы, международного противостояния и намека не было.
Собственно, показательно, что главным событием встречи стал курьезнейший гол сосланного в сборную Чудинова в меньшинстве из своей зоны. Максим еще долго хохоча нарезал круги вокруг видеокуба, ожидая повтор. В Корею он не поедет, но зато там будет Коскинен, и запустивший эту бабочку. Неплохо бы повторить в Пхенчхане. Две штанги тоже как бы намекали.
Хотя уж
Забавно, кстати, что пятерка СКА Хафизуллин — Чудинов — Кетов — Каблуков — Калинин, пусть Сергей и не играл в последнем матче
Интересно было бы поглядеть на него с Капризовым в ЦСКА, если Никитин к этому придет. Прирожденный диспетчер, который
Что до СКА, то в плане командных взаимодействий, что понятно, армейцы определенно были сильнее. Но толком этим не пользовались. С другой стороны, понятно, что задачи победить любой ценой явно не стояло. Важнее наиграть Карпова, который
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter