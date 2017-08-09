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9 августа 2017, 18:20 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Хоккеисты ЦСКА обыграли «Лангнау Тайгерс» в товарищеском матче

МОСКВА, 9 авг — Р-Спорт. Хоккеисты московского ЦСКА обыграли швейцарский «Лангнау Тайгерс» в матче товарищеского турнира в Швейцарии.

Встреча, прошедшая в среду в Ле Сентье, завершилась со счетом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) в пользу армейцев, в составе которых отличился Константин Окулов (2-я минута).

Ранее на турнире «красно-синие» победили «Женеву-Серветт» (3:0) и «Лозанну» (8:1).

Сезон КХЛ-2017/18 ЦСКА начнет 21 августа в Санкт-Петербурге матчем за Кубок открытия против СКА.

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