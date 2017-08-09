Отметим, что Барабанов стал также лучшим игроком турнира по версии его организаторов. Лучшим был признан и Игорь Шестёркин, который выступал за олимпийскую сборную. Лучшим защитником стал Максим Чудинов, также игравший за сборную, а лучшим нападающим признали Сергея Мозякина.

