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9 августа 2017, 18:15 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Лучшим игроком Sochi Hockey Open — 2017 стал Александр Барабанов

По итогам голосования читателей «Чемпионата» лучшим игроком Sochi Hockey Open — 2017 стал нападающий СКА Александр Барабанов, опередивший в голосовании нападающего олимпийской сборной России Станислава Галиева.

Отметим, что Барабанов стал также лучшим игроком турнира по версии его организаторов. Лучшим был признан и Игорь Шестёркин, который выступал за олимпийскую сборную. Лучшим защитником стал Максим Чудинов, также игравший за сборную, а лучшим нападающим признали Сергея Мозякина.

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