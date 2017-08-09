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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30635671/
9 августа 2017, 17:41 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

СКА в серии буллитов проиграл олимпийской сборной России в финале турнира в Сочи

Петербургский СКА потерпел поражение от олимпийской сборной России в финале предсезонного турнира Sochi Hockey Open, встреча завершилась со счётом 3:4 Б.

На шестой минуте встречи форвард сборной России Егор Коршков открыл счёт. Команда Олега Знарка с 11-й по 23-ю минуту ответила тремя заброшенными шайбами в исполнении Александра Дергачёва, Ильи Ковальчука и Виктора Тихонова. В концовке второго периода Максим Чудинов забил гол из зоны защиты, сократив отставание сборной в счёте, а за пять минут до конца основного времени Артём Фёдоров сравнял счёт в матче. Овертайм, несмотря на большое количество опасных моментов, прошёл без заброшенных шайб, а в серии буллитов сильнее оказалась олимпийская сборная.

СКА
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