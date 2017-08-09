КХЛ: Петерссон перешел из «Сочи» в «Авангард» в статусе неограниченно свободного агента

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Петерссон провел в составе «Сочи» последние три сезона и перешел в «Авангард» этим летом. Ранее генеральный директор «Сочи» Сергей Воропаев сообщил, что лига не объяснила, почему 26-летний швед перешел в «Авангард» без компенсации, находясь в статусе ограниченно свободного агента.

«Андре Петерссон 20 июня 2017 года обратился в дисциплинарный комитет с заявлением о присвоении ему статуса “Неограниченно свободный агент” в связи с наличием задолженности по оплате труда со стороны ХК “Сочи”. 10 июля 2017 года дисциплинарный комитет, с учетом всех обстоятельств дела, установив факт несвоевременной выплаты клубом индивидуальных бонусов, предусмотренных контрактом, принял решение о присвоении Андре Петерссону статуса “Неограниченно свободный агент” на основании пункта 3 статьи 33 правового регламента КХЛ», — говорится в сообщении.

«ХК «Сочи» был извещен о решении дисциплинарного комитета в порядке, предусмотренном дисциплинарным регламентом КХЛ. Соответственно, в момент заключения договора с «Авангардом» Андре Петерссон находился в статусе «Неограниченно свободный агент», — подчеркнули в пресс- службе.

Ограниченно свободным агентом является хоккеист в возрасте до 29 лет, которому клуб по окончании контракта в течение семи дней может сделать квалификационное предложение. Игрок может перейти в другой клуб, если тот повторит это предложение, при этом новый клуб выплачивает прежнему компенсацию.

Ранее сообщалось, что «Сочи» имел долги по зарплате перед игроками с ноября прошлого года. В начале апреля Воропаев сообщил ТАСС, что все долги были погашены.