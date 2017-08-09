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9 августа 2017, 14:54 | Хоккей: КХЛ | Sports.kz

Назаров получил международный орден от КНБ Республики Казахстан

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров, ранее возглавлявший «Барыс» и сборную Казахстана по хоккею, получил международный орден из рук заместителя председателя комитета национальной безопасности Республики Казахстан — директора службы специального назначения «А» КНБ РК генерал-лейтенанта Ануара Садыкулова.

Главный тренер <span class=error>Нефтехимика</span> Андрей Назаров ранее возглавлявший <span class=error>Барыс</span> и сборную Казахстана по хоккею получил международный орден из рук заместителя председателя комитета национальной безопасности Республики Казахстан — директора службы специального назначения А <span class=error>КНБ</span> РК <nobr>генерал-лейтенанта</nobr> <span class=error>Ануара</span> Садыкулова. Увеличить
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Награда специалисту вручена за связь и добрые отношения между Республикой Казахстан и Российской Федерацией. Также награду получил вице-президент Континентальной хоккейной лиги Георгий Кобылянский.

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