Назаров получил международный орден от КНБ Республики Казахстан
Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров, ранее возглавлявший «Барыс» и сборную Казахстана по хоккею, получил международный орден из рук заместителя председателя комитета национальной безопасности Республики Казахстан — директора службы специального назначения «А» КНБ РК
генерал-лейтенанта Ануара Садыкулова.
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Награда специалисту вручена за связь и добрые отношения между Республикой Казахстан и Российской Федерацией. Также награду получил
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