КХЛ перенесла даты двух матчей между «Амуром» и «Куньлунем» по просьбе клубов
Игра регулярного чемпионата КХЛ между хабаровским «Амуром» и китайским «Куньлунем» перенесена с 25 октября на 3 декабря, матч команд в Пекине пройдет не 11 декабря, а 27 января 2018 года, сообщается на сайте лиги.
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В первом матче регулярного чемпионата КХЛ сезона-2017/18 «Амур» 22 августа сыграет на выезде против нижнекамского «Нефтехимика», «Куньлунь» в этот же день проведет выездную встречу с «Сочи».
Сообщается, что решение о переносе матчей было принято «в связи с обращением команд, с целью сокращения расходов клубов на перелеты и проживание на выездных сериях КХЛ».
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