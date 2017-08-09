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9 августа 2017, 14:26 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

КХЛ перенесла даты двух матчей между «Амуром» и «Куньлунем» по просьбе клубов

Игра регулярного чемпионата КХЛ между хабаровским «Амуром» и китайским «Куньлунем» перенесена с 25 октября на 3 декабря, матч команд в Пекине пройдет не 11 декабря, а 27 января 2018 года, сообщается на сайте лиги.

Игра регулярного чемпионата <span class=error>КХЛ</span> между хабаровским Амуром и китайским Куньлунем перенесена с 25 октября на 3 декабря матч команд в Пекине пройдет не 11 декабря а 27 января 2018 года сообщается на сайте лиги. Увеличить
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В первом матче регулярного чемпионата КХЛ сезона-2017/18 «Амур» 22 августа сыграет на выезде против нижнекамского «Нефтехимика», «Куньлунь» в этот же день проведет выездную встречу с «Сочи».

Сообщается, что решение о переносе матчей было принято «в связи с обращением команд, с целью сокращения расходов клубов на перелеты и проживание на выездных сериях КХЛ».

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Зубов: Хоккеисты «Сочи» расслабились после первой заброшенной шайбы в матче с «Куньлунем»

Зубов: Хоккеисты «Сочи» расслабились после первой заброшенной шайбы в матче с «Куньлунем»

СОЧИ, 8 августа. /ТАСС/. Игроки хоккейного клуба «Сочи» расслабились после первой заброшенной шайбы в матче за пятое место домашнего предсезонного турнира с китайским «Куньлунем». Такое мнение журналистам высказал главный тренер сочинского клуба Сергей Зубов.
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