КХЛ перенесла даты двух матчей между «Амуром» и «Куньлунем» по просьбе клубов

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В первом матче регулярного чемпионата КХЛ сезона-2017/18 «Амур» 22 августа сыграет на выезде против нижнекамского «Нефтехимика», «Куньлунь» в этот же день проведет выездную встречу с «Сочи».

Сообщается, что решение о переносе матчей было принято «в связи с обращением команд, с целью сокращения расходов клубов на перелеты и проживание на выездных сериях КХЛ».