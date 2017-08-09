Нижегородское «Торпедо» расторгло контракт с Йоном Норманом

Согласно информации, в регулярном чемпионате КХЛ Норман сыграл в 50 матчах, в которых набрал 15 (7+8) очков. В матчах Кубка Гагарина шведский форвард провел 5 матчей, в которых забросил 2 шайбы и отдал одну голевую передачу.

На Кубке губернатора шведский нападающий провел 2 игры — против «Салавата Юлаева» и «Ак Барса», в которых не набрал ни одного очка.

Ранее сообщалось, что нижегородское «Торпедо» проиграло «Спартаку» и не смогло победить в Кубке губернатора, заняв лишь третье место.