«Спартак» расторг контракт с хоккеистом Глазачевым
МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Московский клуб Континентальной хоккейной лиги «Спартак» расторг контракт с нападающим команды Константином Глазачевым. Об этом игрок сообщил ТАСС.
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Соглашение 32-летнего Глазачева с
«Еду подписывать документы. Я не в курсе, в связи с чем принято решение о расторжении — догадывался, но не думал, что может так получиться», — сказал Глазачев.
«Спартак» занял четвертое место на прошедшем Кубке губернатора Нижегородской области.
«В Нижнем Новгороде я только два матча сыграл из пяти, с командой у меня отличные отношения. Может позже тренерский штаб мне все объяснит. Что касается будущего, то о расторжении контракта узнал только вчера вечером. Посмотрю, кто что предложит», — подчеркнул он.
В минувшем сезоне Глазачев набрал 18 очков (7 шайб + 11 передач) в 40 матчах.
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