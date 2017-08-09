«Спартак» расторг контракт с хоккеистом Глазачевым

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Соглашение 32-летнего Глазачева с красно-белыми действовало до конца сезона-2017/18.

«Еду подписывать документы. Я не в курсе, в связи с чем принято решение о расторжении — догадывался, но не думал, что может так получиться», — сказал Глазачев.

«Спартак» занял четвертое место на прошедшем Кубке губернатора Нижегородской области.

«В Нижнем Новгороде я только два матча сыграл из пяти, с командой у меня отличные отношения. Может позже тренерский штаб мне все объяснит. Что касается будущего, то о расторжении контракта узнал только вчера вечером. Посмотрю, кто что предложит», — подчеркнул он.

В минувшем сезоне Глазачев набрал 18 очков (7 шайб + 11 передач) в 40 матчах.