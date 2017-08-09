Барабанов считает, что пока не готов к отъезду в НХЛ

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Да, в следующем году у меня заканчивается контракт, но о том, где продолжу карьеру, пока не думаю. Сейчас все мысли только о СКА», — сказал Барабанов.

«Естественно, есть желание попробовать себя в НХЛ. Не знаю, когда это произойдет. Но пока я к этому не готов», — считает собеседник ТАСС.