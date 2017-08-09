Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30629314/
9 августа 2017, 10:26 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Барабанов считает, что пока не готов к отъезду в НХЛ

СОЧИ, 9 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Форвард санкт-петербургского СКА Александр Барабанов пока не готов продолжить карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом он сообщил ТАСС.

В следующем году у форварда заканчивается контракт со <span class=error>СКА</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Да, в следующем году у меня заканчивается контракт, но о том, где продолжу карьеру, пока не думаю. Сейчас все мысли только о СКА», — сказал Барабанов.

«Естественно, есть желание попробовать себя в НХЛ. Не знаю, когда это произойдет. Но пока я к этому не готов», — считает собеседник ТАСС.

23-летний Барабанов является воспитанником санкт-петербургской школы хоккея. В минувшем регулярном чемпионате КХЛ он провел в составе СКА 55 матчей, набрав 25 очков (12 шайб + 13 передач). В розыгрыше Кубка Гагарина на его счету 4 очка (2+2) в 17 матчах. Форвард является двукратным обладателем Кубка Гагарина (2015, 2017) и бронзовым призером чемпионата мира — 2017 в составе сборной России.

СКА
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости

Сборная России победила сборную мира на турнире по боевому самбо в Сочи

Южноафриканец Вайде ван Никерк завоевал золото чемпионата мира в беге на 400 м

"Реал" победил "Манчестер Юнайтед" и второй раз подряд выиграл Суперкубок УЕФА

Сборная России победила сборную мира на турнире по боевому самбо в Сочи

Южноафриканец Вайде ван Никерк завоевал золото чемпионата мира в беге на 400 м