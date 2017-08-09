Барабанов считает, что пока не готов к отъезду в НХЛ
СОЧИ, 9 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Форвард
санкт-петербургского СКА Александр Барабанов пока не готов продолжить карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом он сообщил ТАСС.
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«Да, в следующем году у меня заканчивается контракт, но о том, где продолжу карьеру, пока не думаю. Сейчас все мысли только о СКА», — сказал Барабанов.
«Естественно, есть желание попробовать себя в НХЛ. Не знаю, когда это произойдет. Но пока я к этому не готов», — считает собеседник ТАСС.
23-летний Барабанов является воспитанником
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