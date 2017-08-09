Павел Дацюк: Думаю, игроки НХЛ еще поедут на Олимпиаду в Пхенчхан

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«ХОЧУ В ПХЕНЧХАН»

— Вы не поехали на турнир в Сочи. Как ваше здоровье?

— Спасибо, хорошо. Занимаюсь по индивидуальной программе. Готовлюсь к тому, что после Сочи присоединюсь к нашей команде.

— Главный тренер СКА Олег Знарок сказал, что в середине августа вы будете готовы играть на турнире имени Пучкова.

— Этим мы и занимаемся. Надеюсь, что в ближайшее время смогу играть, приносить пользу.

— Скажите четко: у вас есть цель поехать в Пхенчхан?

— Думаю, у многих такие цели. Конечно, хочу попасть на Олимпиаду. Будут там игроки НХЛ или нет — без разницы. Хочу играть в Пхенчхане и биться за золотые медали.

— К олимпийскому сезону нужно подводить себя как-то иначе?

— Даже не знаю, как по-другому подводить. График очень сжатый, и это у всех команд. Первое, что для меня важно — выйти на лед в матчах и набрать форму, подняться на свой уровень. Но все-таки хоккей — такая игра, что ничего загадывать нельзя. Ты просто идешь к своей цели шаг за шагом.

— И выходишь на пик в феврале. А потом — в марте, в плей-офф КХЛ. А потом — в мае на чемпионате мира.

— Так и получается. Все-таки Олимпиада — это очень энергозатратный турнир. Ты за короткое время должен выложиться, потому что второго шанса не будет. Тут не плей-офф, когда серия идет до четырех побед. Надо все время играть на пределе.

«ДВЕРЬ ПОКА НЕ ЗАКРЫТА»

— Вот вы говорите, что без разницы, будут ли хоккеисты НХЛ в Пхенчхане. Но неужели Олимпиада не просядет по качеству игры?

— А какой смысл говорить о том, что еще не случилось на 100 процентов? Лишний раз только воздух сотрясать.

— Вы думаете, есть шанс?

— Многие хоккеисты НХЛ считают, что они еще могут попасть в Пхенчхан. Конечно, Олимпиада будет выше по уровню и зрелищнее с энхаэловцами.

— Изменить расписание НХЛ уже нельзя, все арены спланировали графики, не отменить «Матч звезд» в январе. Вы намекаете на то, что каждый клуб сможет отпустить одну-двух звезд в Пхенчхан?

— С одной стороны нет большого желания рассуждать, кого там отпустят. Ну не мое это.

С другой — надо подождать какое-то время, и все прояснится. Повторяю, шанс есть — и дверь еще не закрыта. Думаю, стороны смогут договориться. Но это произойдет поближе к Новому году.

«ЖЕЛАЮ УДАЧИ ДАДОНОВУ И ШИПАЧЕВУ»

— Что вы пожелаете вашим бывшим одноклубникам по СКА — Вадиму Шипачеву и Евгению Дадонову в НХЛ?

— Понятно, что там — другой хоккейный мир. Будет не так легко. А я желаю ребятам развиваться, идти только вперед. Показывать себя. И опровергать всех, кто говорил, что у парней ничего не получится в НХЛ.

— Все понятно по Дадонову, и он раньше играл за «Флориду». Но центрфорвард Шипачев едет в НХЛ впервые. И это «Вегас», который создан с нуля. Что самое сложное для игрока такого амплуа?

— На центрального нападающего ложится серьезная работа — она больше, чем у крайних форвардов. Тут и вбрасывания надо выигрывать, и в защите отрабатывать, и успевать в созидании.

Ясно, что площадка меньше. И ты меньше накручиваешь километража. Но все-таки скорости выше, и к ним нужно подстроиться. Адаптироваться к этому. На это уйдет какое-то время.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«МЫ ПРОВЕЛИ ЭКСКУРСИЮ ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТА»

В конце интервью Павел Дацюк рассказал, как в середине июля встречался с Владимиром Путиным в Екатеринбурге.

— Я показывал «Дацюк-Арену», которая была построена на грант Владимира Владимировича, а вторая часть — это областные и городские деньги, также помог губернатор, — рассказывает Павел. — Всеобщими усилиями удалось построить этот ледовый дворец. Владимир Владимирович приезжал и смотрел, как были использованы бюджетные финансы, которые выделяются ежегодно на турнир любителей. Наша команда «Неоплан» в нем победила. Вот мы и провели экскурсию для Президента. Надеюсь, ему все понравилось.

— Как сейчас загружена «Дацюк-Арена»?

— Там ведь работает детская школа «Юность». Но на одной площадке раньше занимались фигуристы и хоккеисты. Всем не хватало льда. А теперь за счет того, что построили дополнительную арену, эта проблема решена, и льда достаточно более-менее для всех.

— О чем вы говорили с Путиным один на один?

— Вы все сенсацию ищете?! Мы хорошо пообщались с Владимиром Владимировичем. А он в конце добавил: «Только “Советскому спорту” ничего не сообщайте!».