Павел Дацюк: Думаю, игроки НХЛ еще поедут на Олимпиаду в Пхенчхан
Интервью «Советскому спорту» дал знаменитый «Волшебник», форвард СКА Павел Дацюк. Он не приехал в Сочи, а тренируется в
Санкт-Петербурге.
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«ХОЧУ В ПХЕНЧХАН»
— Вы не поехали на турнир в Сочи. Как ваше здоровье?
— Спасибо, хорошо. Занимаюсь по индивидуальной программе. Готовлюсь к тому, что после Сочи присоединюсь к нашей команде.
— Главный тренер СКА Олег Знарок сказал, что в середине августа вы будете готовы играть на турнире имени Пучкова.
— Этим мы и занимаемся. Надеюсь, что в ближайшее время смогу играть, приносить пользу.
— Скажите четко: у вас есть цель поехать в Пхенчхан?
— Думаю, у многих такие цели. Конечно, хочу попасть на Олимпиаду. Будут там игроки НХЛ или нет — без разницы. Хочу играть в Пхенчхане и биться за золотые медали.
— К олимпийскому сезону нужно подводить себя
— Даже не знаю, как
— И выходишь на пик в феврале. А потом — в марте, в
— Так и получается.
«ДВЕРЬ ПОКА НЕ ЗАКРЫТА»
— Вот вы говорите, что без разницы, будут ли хоккеисты НХЛ в Пхенчхане. Но неужели Олимпиада не просядет по качеству игры?
— А какой смысл говорить о том, что еще не случилось на 100 процентов? Лишний раз только воздух сотрясать.
— Вы думаете, есть шанс?
— Многие хоккеисты НХЛ считают, что они еще могут попасть в Пхенчхан. Конечно, Олимпиада будет выше по уровню и зрелищнее с энхаэловцами.
— Изменить расписание НХЛ уже нельзя, все арены спланировали графики, не отменить «Матч звезд» в январе. Вы намекаете на то, что каждый клуб сможет отпустить
— С одной стороны нет большого желания рассуждать, кого там отпустят. Ну не мое это.
С другой — надо подождать
«ЖЕЛАЮ УДАЧИ ДАДОНОВУ И ШИПАЧЕВУ»
— Что вы пожелаете вашим бывшим одноклубникам по СКА — Вадиму Шипачеву и Евгению Дадонову в НХЛ?
— Понятно, что там — другой хоккейный мир. Будет не так легко. А я желаю ребятам развиваться, идти только вперед. Показывать себя. И опровергать всех, кто говорил, что у парней ничего не получится в НХЛ.
— Все понятно по Дадонову, и он раньше играл за «Флориду». Но центрфорвард Шипачев едет в НХЛ впервые. И это «Вегас», который создан с нуля. Что самое сложное для игрока такого амплуа?
— На центрального нападающего ложится серьезная работа — она больше, чем у крайних форвардов. Тут и вбрасывания надо выигрывать, и в защите отрабатывать, и успевать в созидании.
Ясно, что площадка меньше. И ты меньше накручиваешь километража. Но
А В ЭТО ВРЕМЯ
«МЫ ПРОВЕЛИ ЭКСКУРСИЮ ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТА»
В конце интервью Павел Дацюк рассказал, как в середине июля встречался с Владимиром Путиным в Екатеринбурге.
— Я показывал «Дацюк-Арену», которая была построена на грант Владимира Владимировича, а вторая часть — это областные и городские деньги, также помог губернатор, — рассказывает Павел. — Всеобщими усилиями удалось построить этот ледовый дворец. Владимир Владимирович приезжал и смотрел, как были использованы бюджетные финансы, которые выделяются ежегодно на турнир любителей. Наша команда «Неоплан» в нем победила. Вот мы и провели экскурсию для Президента. Надеюсь, ему все понравилось.
— Как сейчас загружена «Дацюк-Арена»?
— Там ведь работает детская школа «Юность». Но на одной площадке раньше занимались фигуристы и хоккеисты. Всем не хватало льда. А теперь за счет того, что построили дополнительную арену, эта проблема решена, и льда достаточно
— О чем вы говорили с Путиным один на один?
— Вы все сенсацию ищете?! Мы хорошо пообщались с Владимиром Владимировичем. А он в конце добавил: «Только “Советскому спорту” ничего не сообщайте!».
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