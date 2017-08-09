Знарок против сборной России. Кто победит?

Вместо продолжения пока грустного для хоккейной России сериала «Знарок против Канады» в финале сочинского супертурнира сойдутся две близкие по многим показателям команды. Здесь уместно вспомнить популярный советский фильм начала 1970-х годов «Свой среди чужих, чужой среди своих». В олимпийской сборной России, например, есть целая пятерка из СКА. Смысл ее пребывания именно в этом составе понять сложно, ведь шансов у Чудинова или Каблукова отправиться в феврале будущего года в Корею крайне мало. Знарку виднее, может, у него есть какой-то хитрый план.

В составе клуба из Санкт-Петербурга есть «железные» кандидаты для Пхенчхана: Белов, Ковальчук, Широков, Гавриков. Такое переплетение нынешних игроков СКА и потенциальных олимпийцев в рядах двух команд лишает финал интриги, которая могла бы получиться в случае попадания туда сборной Канады. Гости сделали понедельничный матч с олимпийской сборной России запоминающимся, подарив переполненным трибунам массу самых разных эмоций. А чего стоит массовая драка в конце второго периода!

С трудом можно себе представить, что в среду «олимпиец» Коршков будет лезть с кулаками на своего недавнего одноклубника Гаврикова, а Любушкин при первом удобном случае полетит «убивать» у бортов Ковальчука. Статус дружеского междусобойчика изменить может только главный тренер СКА Олег Знарок. Жаль, что его нельзя клонировать, чтобы одновременно поставить на скамейки обоих финалистов. Но и в нынешней ситуации ему вполне по силам завести игроков как в одной, так и в другой команде. В умении мотивировать ему в России равных, наверное, нет.

Наверняка есть отдельные стимулы и у самих игроков. Взять того же вратаря Шестеркина, твердо присевшего в СКА за Коскиненом в последнем плей-офф. Отыграть на ноль против своего клуба — разве это не классный вызов самому себе и лишняя возможность показать тренерам сборной, кто должен поехать первым номером на Олимпиаду? Для новичка ЦСКА Капризова важна любая игра для того, чтобы не просто оправдать свой статус восходящей звезды мирового хоккея, но и поднять свои акции в клубе (кто в здравом уме станет отправлять в третье звено лидера национальной команды) и сборной.

Амбиции молодежи должны сделать финал как минимум не скучным. Предсказать его победителя задача сложная. Победный опыт СКА? Так целая пятерка из этого клуба играет за «олимпийцев». В предсезонном турнире рвать жилы и доказывать что-то важнее именно молодежи, окрыленной отличной победой над канадцами. Именно этот фактор должен помочь сборной России. Хотя и в СКА есть такой человек — нападающий Барабанов начал турнир блестяще, забивая шайбы на разный вкус «Магнитке» и «Куньлуню».

«Металлург» чуть раньше сыграет в матче за третье место со сборной Канады. Даже в этой игре есть олимпийская подоплека. Главный тренер уральцев Илья Воробьев входит в штаб российской сборной, опытные Мозякин и Кошечкин, а также молодой Самсонов имеют реальные шансы попасть в состав для Пхенчхана в будущем феврале. Так что предстоящая игра в определенном смысле ничуть не менее интересна, чем финал, ведь ни одного из соперников нельзя назвать очевидным фаворитом.