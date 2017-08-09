Знарок против сборной России. Кто победит?
«СЭ» анонсирует матчи последнего игрового дня на предсезонном турнире в Сочи.
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Вместо продолжения пока грустного для хоккейной России сериала «Знарок против Канады» в финале сочинского супертурнира сойдутся две близкие по многим показателям команды. Здесь уместно вспомнить популярный советский фильм начала 1970-х годов «Свой среди чужих, чужой среди своих». В олимпийской сборной России, например, есть целая пятерка из СКА. Смысл ее пребывания именно в этом составе понять сложно, ведь шансов у Чудинова или Каблукова отправиться в феврале будущего года в Корею крайне мало. Знарку виднее, может, у него есть
В составе клуба из
С трудом можно себе представить, что в среду «олимпиец» Коршков будет лезть с кулаками на своего недавнего одноклубника Гаврикова, а Любушкин при первом удобном случае полетит «убивать» у бортов Ковальчука. Статус дружеского междусобойчика изменить может только главный тренер СКА Олег Знарок. Жаль, что его нельзя клонировать, чтобы одновременно поставить на скамейки обоих финалистов. Но и в нынешней ситуации ему вполне по силам завести игроков как в одной, так и в другой команде. В умении мотивировать ему в России равных, наверное, нет.
Наверняка есть отдельные стимулы и у самих игроков. Взять того же вратаря Шестеркина, твердо присевшего в СКА за Коскиненом в последнем
Амбиции молодежи должны сделать финал как минимум не скучным. Предсказать его победителя задача сложная. Победный опыт СКА? Так целая пятерка из этого клуба играет за «олимпийцев». В предсезонном турнире рвать жилы и доказывать
«Металлург» чуть раньше сыграет в матче за третье место со сборной Канады. Даже в этой игре есть олимпийская подоплека. Главный тренер уральцев Илья Воробьев входит в штаб российской сборной, опытные Мозякин и Кошечкин, а также молодой Самсонов имеют реальные шансы попасть в состав для Пхенчхана в будущем феврале. Так что предстоящая игра в определенном смысле ничуть не менее интересна, чем финал, ведь ни одного из соперников нельзя назвать очевидным фаворитом.
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