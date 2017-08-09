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9 августа 2017, 0:16 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Хет-трик Кузьменко помог ЦСКА разгромить «Лозанну» в товарищеском матче

ЦСКА одержал победу над «Лозанной» в товарищеском матче. Встреча, проходившая в спортивном центре «Валле де Жу» в швейцарском Ле Сентье, завершилась со счётом 8:1.

ЦСКА одержал победу над Лозанной в товарищеском матче. Увеличить
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В составе «армейской» команды дублем отметился Иван Телегин, Андрей Кузьменко оформил хет-трик, ещё по шайбе забросили Максим Шалунов, Константин Окулов и Павел Карнаухов. Единственный гол «Лозанны» на счету Сандро Цанггера.

ЦСКА провёл четвёртый матч в этом межсезонье и ни разу не потерпел поражения. Ранее дважды была обыграна «Сибирь» (4:0 и 5:2), а накануне «армейцы» взяли верх над «Женевой-Серветт» (3:0).

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