Хет-трик Кузьменко помог ЦСКА разгромить «Лозанну» в товарищеском матче
ЦСКА одержал победу над «Лозанной» в товарищеском матче. Встреча, проходившая в спортивном центре «Валле де Жу» в швейцарском Ле Сентье, завершилась со счётом 8:1.
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В составе «армейской» команды дублем отметился Иван Телегин, Андрей Кузьменко оформил
ЦСКА провёл четвёртый матч в этом межсезонье и ни разу не потерпел поражения. Ранее дважды была обыграна «Сибирь» (4:0 и 5:2), а накануне «армейцы» взяли верх над «Женевой-Серветт» (3:0).
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