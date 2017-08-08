Зубов: Хоккеисты «Сочи» расслабились после первой заброшенной шайбы в матче с «Куньлунем»
СОЧИ, 8 августа. /ТАСС/. Игроки хоккейного клуба «Сочи» расслабились после первой заброшенной шайбы в матче за пятое место домашнего предсезонного турнира с китайским «Куньлунем». Такое мнение журналистам высказал главный тренер сочинского клуба Сергей Зубов.
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Во вторник «Куньлунь» со счетом 3:2 обыграл «Сочи» в матче за пятое место.
«Матч был принципиальным. После первой шайбы посчитали, что мы сделали игру и расслабились.
В финале турнира олимпийская сборная России сыграет с
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