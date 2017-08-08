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8 августа 2017, 23:15 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Зубов: Хоккеисты «Сочи» расслабились после первой заброшенной шайбы в матче с «Куньлунем»

СОЧИ, 8 августа. /ТАСС/. Игроки хоккейного клуба «Сочи» расслабились после первой заброшенной шайбы в матче за пятое место домашнего предсезонного турнира с китайским «Куньлунем». Такое мнение журналистам высказал главный тренер сочинского клуба Сергей Зубов.

Зубов: Хоккеисты Сочи расслабились после первой заброшенной шайбы в матче с Куньлунем - Фото Увеличить
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Во вторник «Куньлунь» со счетом 3:2 обыграл «Сочи» в матче за пятое место.

«Матч был принципиальным. После первой шайбы посчитали, что мы сделали игру и расслабились. Где-то местами играли неплохо, были моменты», — сказал Зубов.

В финале турнира олимпийская сборная России сыграет с санкт-петербургским СКА. В матче за третье место встретятся магнитогорский «Металлург» и команда Канады. Соревнования в Сочи завершатся 9 августа.

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