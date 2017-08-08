Зубов: Хоккеисты «Сочи» расслабились после первой заброшенной шайбы в матче с «Куньлунем»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Во вторник «Куньлунь» со счетом 3:2 обыграл «Сочи» в матче за пятое место.

«Матч был принципиальным. После первой шайбы посчитали, что мы сделали игру и расслабились. Где-то местами играли неплохо, были моменты», — сказал Зубов.