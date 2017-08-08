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8 августа 2017, 22:48 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

«Витязь» одержал победу над «Кассель Хаскис» на Wingas Cup

«Витязь» одержал победу над «Кассель Хаскис» в матче предсезонного турнира Wingas Cup, который проходит в немецком Касселе. Встреча завершилась со счётом 4:1.

Витязь одержал победу над Кассель Хаскис в матче предсезонного турнира Wingas Cup который проходит в немецком Касселе. Увеличить
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В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами. Роман Горак открыл счёт на восьмой минуте, а вскоре Лукас Коциоль восстановил равенство. Во втором игровом отрезке Артём Швец-Роговой вновь вывел подмосковную команду вперёд, его гол и стал победным. В концовке третьего периода отличились Максим Афиногенов и Ессе Манкинен, установив окончательный результат.

В первый день турнира прошёл также матч между рижским «Динамо» и «Слованом», который завершился со счётом 3:2.

Витязь
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СОЧИ, 8 августа. /ТАСС/. Игроки хоккейного клуба «Сочи» расслабились после первой заброшенной шайбы в матче за пятое место домашнего предсезонного турнира с китайским «Куньлунем». Такое мнение журналистам высказал главный тренер сочинского клуба Сергей Зубов.
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