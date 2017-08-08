«Витязь» одержал победу над «Кассель Хаскис» на Wingas Cup

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В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами. Роман Горак открыл счёт на восьмой минуте, а вскоре Лукас Коциоль восстановил равенство. Во втором игровом отрезке Артём Швец-Роговой вновь вывел подмосковную команду вперёд, его гол и стал победным. В концовке третьего периода отличились Максим Афиногенов и Ессе Манкинен, установив окончательный результат.



В первый день турнира прошёл также матч между рижским «Динамо» и «Слованом», который завершился со счётом 3:2.