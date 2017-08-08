«Куньлунь» занял пятое место на предсезонном хоккейном турнире в Сочи
СОЧИ, 8 августа. /ТАСС/. Китайский хоккейный клуб «Куньлунь» занял пятое место на предсезонном турнире в Сочи.
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В матче за пятое место пекинский клуб обыграл «Сочи» со счетом 3:2. В составе «Куньлуня» отличились Андрей Костицын (19-я минута), Константин Макаров (36), Кори Кейн (47). За «Сочи» шайбы забросили Вадим Хомицкий (8), Руслан Педан (12).
В финале турнира олимпийская сборная России сыграет с
В 2016 году прошел первый предсезонный турнир в Сочи, победу тогда одержал московский ЦСКА.
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