«Куньлунь» занял пятое место на предсезонном хоккейном турнире в Сочи

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В матче за пятое место пекинский клуб обыграл «Сочи» со счетом 3:2. В составе «Куньлуня» отличились Андрей Костицын (19-я минута), Константин Макаров (36), Кори Кейн (47). За «Сочи» шайбы забросили Вадим Хомицкий (8), Руслан Педан (12).

В финале турнира олимпийская сборная России сыграет с санкт-петербургским СКА. В матче за третье место встретятся магнитогорский «Металлург» и команда Канады. Соревнования в Сочи завершатся 9 августа.

В 2016 году прошел первый предсезонный турнир в Сочи, победу тогда одержал московский ЦСКА.