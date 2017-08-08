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8 августа 2017, 22:12 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

«Куньлунь» занял пятое место на предсезонном хоккейном турнире в Сочи

СОЧИ, 8 августа. /ТАСС/. Китайский хоккейный клуб «Куньлунь» занял пятое место на предсезонном турнире в Сочи.

В матче за пятое место пекинский клуб обыграл Сочи со счетом 3:2. Увеличить
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В матче за пятое место пекинский клуб обыграл «Сочи» со счетом 3:2. В составе «Куньлуня» отличились Андрей Костицын (19-я минута), Константин Макаров (36), Кори Кейн (47). За «Сочи» шайбы забросили Вадим Хомицкий (8), Руслан Педан (12).

В финале турнира олимпийская сборная России сыграет с санкт-петербургским СКА. В матче за третье место встретятся магнитогорский «Металлург» и команда Канады. Соревнования в Сочи завершатся 9 августа.

В 2016 году прошел первый предсезонный турнир в Сочи, победу тогда одержал московский ЦСКА.

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