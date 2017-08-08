Хоккеисты «Йокерита» обыграли «Сибирь» в товарищеском матче в Финляндии

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Встреча, состоявшаяся в Вантаа (Финляндия), завершилась со счетом 4:1 (3:0, 0:0, 1:1) в пользу финской команды, у которой шайбы забросили Брайан О’Нилл (12-я минута), Марко Анттила (12-я), Йоонас Ялванти (14-я) и Ессе Йоэнсуу (46-я), у «Сибири» единственный гол на счету Игоря Левицкого (60-я).