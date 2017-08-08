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СКРЫТАЯ АРЕНДА ПОЛЕЗНА

— Какие у «Сочи» задачи на сезон? Чего вы ожидаете от сотрудничества с Сергеем Зубовым?

— Мы же не только с Сергеем сотрудничаем, речь о всей команде. Мы ожидаем того, что выход в плей-офф мы не будем обсуждать. Будем обсуждать, что в плей-офф будем делать. Соответственно, задача — это выработка конкурентоспособной игры именно в кубковой стадии. Хотя ближе к сезону мы задачу уточним. Но сейчас мы видим это именно так.

— А какое-то усиление еще планируется? Или состав уже полностью сформирован.

— Это постоянный процесс. Возможно, что еще что-то будет. Все зависит от наличия вариантов. Естественно, мы над ними постоянно работаем. Вопрос — выстрелят они или не выстрелят. Направление усиления? Понимаете, рынок не такой богатый, поэтому мы скорее исходим из имеющихся предложений по игрокам. Скорее всего, это оборона. Но — посмотрим. Получится ли.

— Насколько можно судить, в следующем сезоне нормализуется финансовая ситуация? Что позволяет вам смотреть в будущее с оптимизмом?

— Мы не предвидим сложностей в финансовом плане. Какие-то технические моменты могут возникнуть, но они не будут системными. Ничего такого не предвидится.

— У «Сочи» прекрасная арена, но насколько вас тревожит новый рейтинг КХЛ, согласно которому лигу могут покинуть еще три клуба?

— Тревожит, но это нормально. Это, наверное, первое, что мы сказали нашим ребятам, когда собрались. Что количество рабочих мест не только для игроков, но и для нас всех — сократится. Имейте в виду, что это в любом случае отразится на всех нас. И это надо учесть в отношении к работе. Этот момент как раз положительный. Конкуренции у нас не хватает — и на всех уровнях. На уровне руководителей в том числе. Так что этот момент мы обозначили сразу.

— Как вы относитесь к стремлению КХЛ понизить потолок зарплат?

— Положительно, конечно.

— А выводу некоторых игроков сборной за пределы потолка?

— Я сторонник жесткого потолка. Либо потолок, либо не потолок. По сути вопрос стоит так: либо он существует, либо он не существует. Когда присутствуют многочисленные исключения — это уже не потолок. Так-то он вроде бы есть, но его всегда можно обойти. Поэтому мы за жесткий. Надеюсь, к этому придем плавно.

— А как относитесь к скрытой аренде?

— Я отношусь положительно, потому что для развития игроков это лучше.

— Лучше ее узаконить?

— Да, почему нет?

— Есть там разные моменты. Да, конечно, это формирует некую монополию. Опять же с учетом отсутствия потолка и других факторов. Будь потолок — была б совсем другая история. Но в нынешних условиях, которые мы не можем изменить, эта скрытая аренда для игроков лучше. Значит, это неплохо. Она более полезна, чем вредна.

КХЛ НИЧЕГО НЕ ОБЪЯСНИЛА ПО ПЕТЕРССОНУ

— Вы же бываете на совещаниях генменеджеров, поднимается ли там вопрос о закрытии лазейки с двусторонними контрактами, позволяющей некоторым клубам, имеющим собственный фарм, одновременно держать в основе по 40 игроков? В НХЛ, допустим, больше 23 одновременно находиться в составе никак не может.

— Поднимается. И это одна из мер наряду с жестким потолком зарплат, которую принимать надо. Безусловно. Вот тогда уже можно будет заниматься скрытой арендой и так далее, и так далее. Вот эти две меры первоочередные, которые направлены на выравнивание возможностей клубов. Но пока они не приняты — имеем то, что имеем.

— Насколько пуст рынок российских игроков в КХЛ? И когда уже нужно отменять лимит на легионеров?

— Да чем раньше — тем лучше, на наш взгляд. Больше и сказать-то нечего. Понятно, что это искусственная мера, которая снижает конкуренцию среди российских игроков. Вот и все. Отменить желательно полностью, но если начать с ослабления — мы будем только рады. Конечно, в идеале все должны быть в одинаковых условиях. «Куньлунь», мы, «Йокерит» — все.

— Если подписать 20 иностранцев — будут под это давать бюджет?

— Да они по соотношению цена-качество ведь лучше наших игроков. И это сразу и на уровень зарплат повлияет, и на конкуренцию, и на отношение к делу российских хоккеистов. Это не означает, что сейчас легионеры останутся на том же уровне в плане ценника и их будет много. Нет. Просто их столько даже не наберется. Соответственно, это будет более здоровая мера. Зарплаты иностранцев в том числе немножко понизятся.

— Насколько существенна потеря Андре Петтерссона, который ушел в «Авангард»? И как так получилось, что ничего за него клуб не получил?

— Как так получилось — я не могу сказать, поскольку мы не имеем пока никакой мотивировки от КХЛ. Честно — не могу сказать почему. Как мотивировка будет — естественно, к обсуждению этой ситуации мы вернемся.

— Он ведь оставался ограниченно свободным агентом? Вы ведь сделали ему квалификационное предложение?

— Конечно. Все сделали. Опять же — оснований мы не видели. Есть результативная часть решения, а мотивировочной уже больше месяца нет. Поэтому ничего не могу объяснить. При всем желании.

— Долго ли вели Алексея Цветкова?

— Это все возникло из-за ситуации с «Динамо».

— Может, стоило еще кого-то подобрать?

— Мы прорабатывали несколько вариантов. Но мы, как клуб со средним бюджетом, начали работать заранее. Прежде всего по иностранцам. Поэтому ключевые позиции, дорогие, так скажем, у нас были закрыты довольно рано. Нам надо было определяться. Поэтому не оставляли никаких резервов, тем более на такой непредвиденный случай, как с «Динамо». Никто ведь не мог такого представить.

КАК НАМ ПОМОГ ТРЕХЛЕТНИЙ КОНТРАКТ С БУЦАЕВЫМ?

— При прочих равных склоняются ли игроки к переходу в ваш клуб ввиду местоположения и климата?

— Конечно. Я прежде всего обязан «продавать» наше местоположение, как бы цинично это ни звучало, потому что для семей это удобно. Для игроков, пожалуй, это не имеет большого значения.

— В шортах на арену всяко приятнее приходить, чем в пуховике.

— Это понятно, но для игроков это не так критично, как для семей. Поэтому в том числе для того чтобы сохранить игроков — ты общаешься с семьями. Интересуешься, что у них и как, что им нравится, что — не нравится. И это работает. Не извлекать из этого преимущества — тогда мы были бы не совсем правильной организацией.

— Почему контракт с Зубовым подписан по схеме «1+1»? И сколько, на ваш взгляд, нужно времени на то, чтобы построить команду?

— Условия контракта, сроки — это все довольно условная вещь. Тут стороны смотрят на содержание работы друг друга, понимают, куда мы двигаемся, насколько эти идеи, которые мы вкладываем, работают. Соответственно, это не составляет проблемы. Вот у предыдущего тренерского штаба (который возглавлял Вячеслав Буцаев — прим. «СЭ») были трехлетние контракты. И что? Помогло это им?

— Дважды выходили в плей-офф — это не так и плохо.

— А помогло-то чем?

— Спокойствием за свое будущее.

— Ну вот это спокойствие и привело к таким результатам. Наверное.

— На матч олимпийской сборной России с Канадой собралось одиннадцать с половиной тысяч зрителей. Как вам по ходу сезона собирать подобную аудиторию?

— Аудитория у нас традиционно собирается на топовые команды. Но мы будем работать над тем, чтобы посещаемость, как и в прошлом году, росла на всех матчах. Благодаря гибким абонементным программам, ценам на билеты и другим акциям, которые зрителей привлекают. Благодаря работе с городом, благодаря задействованию их возможностей, в том числе — рекламных. Все это по идее должно дать результат.

— То есть может быть такое, что человек приезжает в Сочи отдыхать, и у него в пакет входит бесплатный билет?

— Да, безусловно. Мы с туроператорами работаем в том числе над этим, чтобы это входило в стоимость туров.

— Как вам удалось устроить самый представительный предсезонный турнир?

— Ничего особенного за этой идеей не было. Просто мы сразу увидели интерес клубов приехать сюда, потренироваться и сыграть. Интерес был большой, пришлось даже от некоторых клубов отказаться. Плюс — стечение обстоятельств с отказом НХЛ участвовать в Олимпиаде. И то, что ФХР предложила Hockey Canada вот эту программу подготовки, тоже сыграло за это.

— Был бы еще и ЦСКА — получился бы супертурнир.

— ЦСКА был у нас в том году. Армейцы — один из немногих топовых клубов, кто изначально не планировал сюда приезжать. ЦСКА — сложный клуб, сложная организация. А «Куньлунь» сразу выразил интерес. Потому что они готовятся к сезону в европейской части. Для них это вполне логично.

— В этом году приехала Канада, финалисты Кубка Гагарина, олимпийская сборная России. Кого ждать в следующем году? Клубы НХЛ?

— Мысли такие, может, и были. Но мы поскольку общаемся с НХЛ, понимаем, что идея эта с трудом реализуемая, поэтому мы усилия на этом не сосредотачивали. Конечно, было бы хорошо, но пока у нас чемпионат начинается так рано, для них это невыполнимо. Если у нас чемпионат будет начинаться в разумные сроки — тогда об этом еще можно будет как-то говорить. Не в начале же августа. Разве что помечтать.

ОТКУДА ВЗЯЛИСЬ ВИДЕОБЛОГЕРЫ

— Конкретно с точки зрения «Сочи», такое раннее начало сезона — удобно? Все-таки в августе здесь много отдыхающих, которые могли бы посетить арену.

— С точки зрения аудитории — это, наверное, неплохо. Другой вопрос, что у нас в начале сезона далеко не топовые матчи, и это не было учтено в календаре. А если брать прошлый сезон, когда это было учтено — да, конечно, это привлекло аудиторию. Помню, что был сильный интерес к «Куньлуню», к «Йокериту», благодаря именно тому, что еще был курортный сезон. Некий эффект это дает. А если брать спортивные составляющие — такое раннее начало несколько удивляет.

— Вы за то, чтобы начинать сезон 7—8 сентября , как в большинстве европейских чемпионатов?

— Я вообще за то, чтобы начинать в середине сентября.

— Как в Швеции.

— Да. И не заканчивал бы так рано. Но тут много факторов. И одни мы тут ничего не изменим.

— Как вам в голову пришла идея пригласить на Sochi Hockey Open популярных видеоблогеров?

— Я не могу сказать, что контент конкретно этих блогеров мне интересен. Но я слежу за ними довольно долго, за их развитием. Не только за их каналом, но и за другими. Причем каналы эти выросли очень сильно за последние два года. Мне это нужно для привлечения нехоккейной аудитории к хоккею. Насколько я сейчас вижу — в публичном пространстве это, наверное, одна из самых эффективных мер. Понятно, что хоккейная аудитория она прикипела к определенным ресурсам. А нехоккейная там не бывает даже близко.

Отсюда и эта идея. Редко бывает, что мне близко то, что показывают блогеры. Но я смотрю, за счет чего они растут. За счет чего развиваются. И как мы за счет них можем нехоккейную аудиторию подтянуть к хоккею. Идея-то какая — чтоб тот же Амиран Сардаров (тот самый видеоблогер, у которого более двух миллионов подписчиков на Ютубе — Прим. «СЭ») побывал около площадки, понял, что это вообще такое. Что это не футбол, так скажем. Это больше даже для его команды. Чтобы они поняли, что на хоккее бывать — круто. Я надеюсь, что это получилось.

— Они сами говорят, что у них инсталляции стоят по 300−400 тысяч рублей. Вам удалось как-то с ними договориться по бартеру?

— Мы к серьезному компромиссу с ними пришли. Это недешевая история. И по праву недешевая. Но мы нашли ключ к ним. Это взаимовыгодное сотрудничество.