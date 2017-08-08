«Почему жесткий потолок зарплат нужен КХЛ, а лимит на легионеров — нет»
Генеральный директор ХК «Сочи» Сергей Воропаев дал обстоятельное интервью спецкору «СЭ» на предсезонном турнире Sochi Hockey Open.
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СКРЫТАЯ АРЕНДА ПОЛЕЗНА
— Какие у «Сочи» задачи на сезон? Чего вы ожидаете от сотрудничества с Сергеем Зубовым?
— Мы же не только с Сергеем сотрудничаем, речь о всей команде. Мы ожидаем того, что выход в
— А
— Это постоянный процесс. Возможно, что еще
— Насколько можно судить, в следующем сезоне нормализуется финансовая ситуация? Что позволяет вам смотреть в будущее с оптимизмом?
— Мы не предвидим сложностей в финансовом плане.
— У «Сочи» прекрасная арена, но насколько вас тревожит новый рейтинг КХЛ, согласно которому лигу могут покинуть еще три клуба?
— Тревожит, но это нормально. Это, наверное, первое, что мы сказали нашим ребятам, когда собрались. Что количество рабочих мест не только для игроков, но и для нас всех — сократится. Имейте в виду, что это в любом случае отразится на всех нас. И это надо учесть в отношении к работе. Этот момент как раз положительный. Конкуренции у нас не хватает — и на всех уровнях. На уровне руководителей в том числе. Так что этот момент мы обозначили сразу.
— Как вы относитесь к стремлению КХЛ понизить потолок зарплат?
— Положительно, конечно.
— А выводу некоторых игроков сборной за пределы потолка?
— Я сторонник жесткого потолка. Либо потолок, либо не потолок. По сути вопрос стоит так: либо он существует, либо он не существует. Когда присутствуют многочисленные исключения — это уже не потолок.
— А как относитесь к скрытой аренде?
— Я отношусь положительно, потому что для развития игроков это лучше.
— Лучше ее узаконить?
— Да, почему нет?
— Есть там разные моменты. Да, конечно, это формирует некую монополию. Опять же с учетом отсутствия потолка и других факторов. Будь потолок — была б совсем другая история. Но в нынешних условиях, которые мы не можем изменить, эта скрытая аренда для игроков лучше. Значит, это неплохо. Она более полезна, чем вредна.
КХЛ НИЧЕГО НЕ ОБЪЯСНИЛА ПО ПЕТЕРССОНУ
— Вы же бываете на совещаниях генменеджеров, поднимается ли там вопрос о закрытии лазейки с двусторонними контрактами, позволяющей некоторым клубам, имеющим собственный фарм, одновременно держать в основе по 40 игроков? В НХЛ, допустим, больше 23 одновременно находиться в составе никак не может.
— Поднимается. И это одна из мер наряду с жестким потолком зарплат, которую принимать надо. Безусловно. Вот тогда уже можно будет заниматься скрытой арендой и так далее, и так далее. Вот эти две меры первоочередные, которые направлены на выравнивание возможностей клубов. Но пока они не приняты — имеем то, что имеем.
— Насколько пуст рынок российских игроков в КХЛ? И когда уже нужно отменять лимит на легионеров?
— Да чем раньше — тем лучше, на наш взгляд. Больше и
— Если подписать 20 иностранцев — будут под это давать бюджет?
— Да они по соотношению
— Насколько существенна потеря Андре Петтерссона, который ушел в «Авангард»? И как так получилось, что ничего за него клуб не получил?
— Как так получилось — я не могу сказать, поскольку мы не имеем пока никакой мотивировки от КХЛ. Честно — не могу сказать почему. Как мотивировка будет — естественно, к обсуждению этой ситуации мы вернемся.
— Он ведь оставался ограниченно свободным агентом? Вы ведь сделали ему квалификационное предложение?
— Конечно. Все сделали. Опять же — оснований мы не видели. Есть результативная часть решения, а мотивировочной уже больше месяца нет. Поэтому ничего не могу объяснить. При всем желании.
— Долго ли вели Алексея Цветкова?
— Это все возникло
— Может, стоило еще
— Мы прорабатывали несколько вариантов. Но мы, как клуб со средним бюджетом, начали работать заранее. Прежде всего по иностранцам. Поэтому ключевые позиции, дорогие, так скажем, у нас были закрыты довольно рано. Нам надо было определяться. Поэтому не оставляли никаких резервов, тем более на такой непредвиденный случай, как с «Динамо». Никто ведь не мог такого представить.
КАК НАМ ПОМОГ ТРЕХЛЕТНИЙ КОНТРАКТ С БУЦАЕВЫМ?
— При прочих равных склоняются ли игроки к переходу в ваш клуб ввиду местоположения и климата?
— Конечно. Я прежде всего обязан «продавать» наше местоположение, как бы цинично это ни звучало, потому что для семей это удобно. Для игроков, пожалуй, это не имеет большого значения.
— В шортах на арену всяко приятнее приходить, чем в пуховике.
— Это понятно, но для игроков это не так критично, как для семей. Поэтому в том числе для того чтобы сохранить игроков — ты общаешься с семьями. Интересуешься, что у них и как, что им нравится, что — не нравится. И это работает. Не извлекать из этого преимущества — тогда мы были бы не совсем правильной организацией.
— Почему контракт с Зубовым подписан по схеме «1+1»? И сколько, на ваш взгляд, нужно времени на то, чтобы построить команду?
— Условия контракта, сроки — это все довольно условная вещь. Тут стороны смотрят на содержание работы друг друга, понимают, куда мы двигаемся, насколько эти идеи, которые мы вкладываем, работают. Соответственно, это не составляет проблемы. Вот у предыдущего тренерского штаба (который возглавлял Вячеслав Буцаев — прим. «СЭ») были трехлетние контракты. И что? Помогло это им?
— Дважды выходили в
— А
— Спокойствием за свое будущее.
— Ну вот это спокойствие и привело к таким результатам. Наверное.
— На матч олимпийской сборной России с Канадой собралось одиннадцать с половиной тысяч зрителей. Как вам по ходу сезона собирать подобную аудиторию?
— Аудитория у нас традиционно собирается на топовые команды. Но мы будем работать над тем, чтобы посещаемость, как и в прошлом году, росла на всех матчах. Благодаря гибким абонементным программам, ценам на билеты и другим акциям, которые зрителей привлекают. Благодаря работе с городом, благодаря задействованию их возможностей, в том числе — рекламных. Все это по идее должно дать результат.
— То есть может быть такое, что человек приезжает в Сочи отдыхать, и у него в пакет входит бесплатный билет?
— Да, безусловно. Мы с туроператорами работаем в том числе над этим, чтобы это входило в стоимость туров.
— Как вам удалось устроить самый представительный предсезонный турнир?
— Ничего особенного за этой идеей не было. Просто мы сразу увидели интерес клубов приехать сюда, потренироваться и сыграть. Интерес был большой, пришлось даже от некоторых клубов отказаться. Плюс — стечение обстоятельств с отказом НХЛ участвовать в Олимпиаде. И то, что ФХР предложила Hockey Canada вот эту программу подготовки, тоже сыграло за это.
— Был бы еще и ЦСКА — получился бы супертурнир.
— ЦСКА был у нас в том году. Армейцы — один из немногих топовых клубов, кто изначально не планировал сюда приезжать. ЦСКА — сложный клуб, сложная организация. А «Куньлунь» сразу выразил интерес. Потому что они готовятся к сезону в европейской части. Для них это вполне логично.
— В этом году приехала Канада, финалисты Кубка Гагарина, олимпийская сборная России. Кого ждать в следующем году? Клубы НХЛ?
— Мысли такие, может, и были. Но мы поскольку общаемся с НХЛ, понимаем, что идея эта с трудом реализуемая, поэтому мы усилия на этом не сосредотачивали. Конечно, было бы хорошо, но пока у нас чемпионат начинается так рано, для них это невыполнимо. Если у нас чемпионат будет начинаться в разумные сроки — тогда об этом еще можно будет
ОТКУДА ВЗЯЛИСЬ ВИДЕОБЛОГЕРЫ
— Конкретно с точки зрения «Сочи», такое раннее начало сезона — удобно?
— С точки зрения аудитории — это, наверное, неплохо. Другой вопрос, что у нас в начале сезона далеко не топовые матчи, и это не было учтено в календаре. А если брать прошлый сезон, когда это было учтено — да, конечно, это привлекло аудиторию. Помню, что был сильный интерес к «Куньлуню», к «Йокериту», благодаря именно тому, что еще был курортный сезон. Некий эффект это дает. А если брать спортивные составляющие — такое раннее начало несколько удивляет.
— Вы за то, чтобы начинать сезон
— Я вообще за то, чтобы начинать в середине сентября.
— Как в Швеции.
— Да. И не заканчивал бы так рано. Но тут много факторов. И одни мы тут ничего не изменим.
— Как вам в голову пришла идея пригласить на Sochi Hockey Open популярных видеоблогеров?
— Я не могу сказать, что контент конкретно этих блогеров мне интересен. Но я слежу за ними довольно долго, за их развитием. Не только за их каналом, но и за другими. Причем каналы эти выросли очень сильно за последние два года. Мне это нужно для привлечения нехоккейной аудитории к хоккею. Насколько я сейчас вижу — в публичном пространстве это, наверное, одна из самых эффективных мер. Понятно, что хоккейная аудитория она прикипела к определенным ресурсам. А нехоккейная там не бывает даже близко.
Отсюда и эта идея. Редко бывает, что мне близко то, что показывают блогеры. Но я смотрю, за счет чего они растут. За счет чего развиваются. И как мы за счет них можем нехоккейную аудиторию подтянуть к хоккею.
— Они сами говорят, что у них инсталляции стоят по 300−400 тысяч рублей. Вам удалось
— Мы к серьезному компромиссу с ними пришли. Это недешевая история. И по праву недешевая. Но мы нашли ключ к ним. Это взаимовыгодное сотрудничество.
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