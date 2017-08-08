«Трактор» всухую обыграл «Адмирал» на Кубке Президента РК
Во втором матче третьего игрового дня Кубка Президента челябинский «Трактор» всухую обыграл «Адмирал» из Владивостока.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Трактор» — «Адмирал» 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)
Шайбы:
1:0 — 09:18 Якуценя (Ю. Петров). В большинстве
2:0 — 24:47 Полыгалов (Щехура, Бэйлен). В большинстве
3:0 — 34:07 Виделль (Полыгалов). В равенстве.
Вратари: Францоуз — Третьяк.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter