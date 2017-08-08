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8 августа 2017, 19:30 | Хоккей: КХЛ | Sports.kz

«Трактор» всухую обыграл «Адмирал» на Кубке Президента РК

Во втором матче третьего игрового дня Кубка Президента челябинский «Трактор» всухую обыграл «Адмирал» из Владивостока.

Во втором матче третьего игрового дня Кубка Президента челябинский Трактор всухую обыграл Адмирал из Владивостока. Увеличить
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«Трактор» — «Адмирал» 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)

Шайбы:
1:0 — 09:18 Якуценя (Ю. Петров). В большинстве
2:0 — 24:47 Полыгалов (Щехура, Бэйлен). В большинстве
3:0 — 34:07 Виделль (Полыгалов). В равенстве.

Вратари: Францоуз — Третьяк.

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