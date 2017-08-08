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8 августа 2017, 19:02 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Хоккеисты рижского «Динамо» победили «Слован» в матче Wingas Cup

Рижское «Динамо» победило другой клуб КХЛ братиславский «Слован» в матче товарищеского турнира Wingas Cup, который проходит в Германии.

Рижское Динамо победило другой клуб <span class=error>КХЛ</span> братиславский <span class=error>Слован</span> в матче товарищеского турнира Wingas Cup который проходит в Германии. Увеличить
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Встреча, прошедшая во вторник, завершилась победой рижан со счетом 3:2 (1:1, 2:0, 0:1). В составе «Динамо» шайбы забросили Гинтс Мейя (2-я минута), Дэнни Кристо (23) и Эрикс Шевченко (32). У «Слована» отличились Ян Бухтеле (4) и Андрей Штясны (60).

В следующем матче турнира «Динамо» в среду сыграет с подмосковным «Витязем», «Слован» встретится с немецким клубом «Кассель Хаскис».

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