Хоккеисты рижского «Динамо» победили «Слован» в матче Wingas Cup

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Встреча, прошедшая во вторник, завершилась победой рижан со счетом 3:2 (1:1, 2:0, 0:1). В составе «Динамо» шайбы забросили Гинтс Мейя (2-я минута), Дэнни Кристо (23) и Эрикс Шевченко (32). У «Слована» отличились Ян Бухтеле (4) и Андрей Штясны (60).

В следующем матче турнира «Динамо» в среду сыграет с подмосковным «Витязем», «Слован» встретится с немецким клубом «Кассель Хаскис».