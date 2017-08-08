Кирилл Капризов: Этот сезон проведу в ЦСКА, а дальше посмотрим

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Я надеюсь, вы видели передачу Кирилла Капризова, когда он отдал шайбу на Станислава Галиева, и тот забил гол в ворота сборной Канады?

Форвард олимпийской сборной России сейчас в полном порядке. И мы ждем, что он проведет ударный сезон в ЦСКА, а также поедет в Пхенчхан, где завоюет золотые медали.

Я решил, что пусть вопросы Капризову задают сами болельщики. И бросил клич в сообществе ВКонтакте «Хоккейная империя», где 210 тысяч подписчиков.

Что же люди хотят узнать у Кирилла?

«НОВЫЙ КОНТРАКТ НЕ ПОДПИСАЛ»

— Вы сидите во ВКонтакте?

— Очень редко. Только могу музыку скачать. Но уважаю соцсети. Например, много времени провожу в инстаграме.

— Скажите четко, чтобы обойтись без путаницы. Одни утверждают, что Капризов продлил на три года контракт с ЦСКА. Другие говорят, что Капризов после этого сезона уедет в «Миннесоту». Где правда?

— А разве мы не о сборной России сейчас будем говорить? — Кирилл попытался сделать финт. Но я его догнал силовым приемом:

— Нам нужно дойти до истины!

— У меня нет нового контракта. Я ничего не подписывал, — вдруг раскрылся Капризов.

— То есть получается…

— У меня еще один год действует договор, и я проведу сезон в ЦСКА. А дальше ничего не подписывал. Выходит, так.

— Теперь все понятно, спасибо.

«РАЗВЕ КХЛ СРАВНИШЬ С ВЫШКОЙ?»

— Как прошла предсезонка в ЦСКА? Чем она отличалась от «Салавата Юлаева»?

— В каждом клубе — своя предсезонная подготовка. Здесь что-то новое. Упражнения маленько другие нам давал тренер Дмитрий Пирожков. Мне все понравилось, было интересно.

— И все выдержали.

— Вроде бы да. Посмотрите, целый перед вами сижу. С нагрузками и выносливостью у меня все нормально.

— Болельщики из Новокузнецка спрашивают: «Болит ли душа за “Кузню”?»

— Вы же понимаете, что КХЛ — совсем другой уровень. Разве сравнишь с вышкой? Я считаю, что новокузнецкий «Металлург» должен был остаться в КХЛ. Да и вы, думаю, то же самое полагаете, и фанаты аналогично. Сами знаете, сколько хороших игроков выскакивает наверх из этого клуба.

Для города, для болельщиков всегда на первом месте был хоккей. Люди переживают за свою команду. Да, она много проигрывала, и трибуны заполнялись не всегда. Но когда шла победная серия из двух-трех матчей, сразу же собирался полный стадион.

— Какая у вас личная цель на этот сезон?

— Главная — попасть на Олимпиаду. А еще мне нужно больше стабильности. Вот и все, пожалуй. А в командном плане не говорим. Понятно, что это и Кубок Гагарина, и золотые медали.

«СНЯЛ НОМЕР В ГОСТИШКЕ»

— Переезд в Москву для многих не бывает простым. Как вы обживаетесь в огромном городе?

— Я пока живу невдалеке от арены. Снял номер в гостишке. Тренировки и отдых — вот и все, что у меня сейчас есть. А вернусь из Сочи, и наверное, буду квартиру снимать.

— Надо же ее искать.

— Нормально, этим уже занимаются. Мне помогут, — смеется Кирилл.

— Вы в районах Москвы не путаетесь?

— На метро не езжу. Пока пешочком хожу. Или кого-то из пацанов прошу, чтобы забрали.

В районах я буду путаться 100 процентов. Знаю, что Ходынка рядом с ЦСКА, там все близко. Еще знаю, что если выехать на Ленинградку и почесать направо, то попадешь на Красную площадь.

— Будете сами водить машину по Москве?

— Не знаю еще. Права у меня есть, и дома я сам вожу — или беру у брата, или папы.

— Как вы проводите свободное время?

— По настроению. Бывает, играю в «соньку». В футбол — в ФИФА.

— Какой выбираете клуб?

— В последнее время играли в Ultimate Team. Сам собираешь команду. А в остальном — когда как. Часто беру «Манчестер Юнайтед».

— Вас интересуют новости футбола?

— Конечно, я слежу!

— Что скажете о переходе Неймара в ПСЖ?

— Я даже не ожидал, что он уйдет из «Барселоны». Там ведь все нормально было! Но так получилось. Посмотрим, будет очень интересно, что Неймар сможет сделать в Париже. Человек в полном порядке.

«ОБОЖАЮ УФУ»

— К вам обратились многие болельщики из Уфы, и у них один вопрос: «Что у тебя осталось в памяти о “Салавате Юлаеве”? Сохранилась ли любовь к нашему клубу?»

— Я обожаю Уфу и болельщиков, которые там живут. Такое чувство, что играл там не год, а гораздо больше. Наверное, это потому, что ко мне быстро стали очень хорошо относиться. И я отвечаю им взаимностью. Встречали на улице — просили сфотографироваться, заводили разговоры о хоккее. Очень приятные остались воспоминания. У меня и друзей, знакомых там много живет.

— Бывают партнеры, которых ты чувствуешь на льду спинным мозгом. У вас с Владимиром Ткачевым такое же взаимопонимание?

— Мы на Евротуре в Санкт-Петербурге впервые начали играть вместе. Потом поехали в Швецию. Да, играть с Володей очень классно. И мы хорошо общаемся по жизни.

— Кто кого в ФИФА побеждает?

— Он не играет, — смеется Капризов.

«ИДЕАЛ — КРОСБИ И ТАРАСЕНКО»

— Вы пристально следите за «Миннесотой Уайлд»?

— Я слежу, в инстаграме на них подписан. Вижу новости — например, Нино Нидеррайтер подписал пятилетний контракт.

Матчи по ночам не смотрю, конечно. Но нарезки лучших моментов матчей не пропускаю.

— Есть ли у вас идеал хоккеиста?

— Владимир Тарасенко. Сидни Кросби.

— Коренастые форварды с классным броском.

— А еще на катание Кросби посмотрите. Да у него вообще все на уровне! Нет слабых мест.

— Кто вас привел в хоккей?

— Приехал из деревни с семьей — я, брат, мама, папа. Пошел в секцию в четыре года.

— Ого.

— А что, рано? Да нормально. Сейчас в этом возрасте и отдают. Сразу встал на коньки, покатил.

АНКЕТА

«ПРИЕДЕШЬ НА ДАЧКУ, А ТАМ — ШАШЛЫЧОК»

В конце интервью Кирилл Капризов ответил на вопросы анкеты «Советского спорта».

— Ваша любимая музыка?

— Это рэп, а еще клубная музыка. Что-то английское, но теперь на русское переключился.

— Любимый курорт.

— В последнее время люблю ездить на Алтай. Пересекаюсь ли там с Артемием Панариным? Нет, он позже уезжает, а я там раньше бываю. Сезоны в лигах разные. Я еду почти сразу, как у нас заканчивается чемпионат — с папой, с семьей. Но и на морях тоже бываю.

— Марка машины.

— А у меня сейчас никакого автомобиля нет.

— Любимый сериал.

— Вот смотрел «Полицейский с Рублевки».

— Какое любимое блюдо вы закажете в ресторане?

— Вообще летом надо кушать поменьше. Но это не особо получается. Приедешь на дачку, а там — шашлычок. Стараюсь себе ни в чем не отказывать. А любимого блюда особо нет.

— Илья Ковальчук говорит, что картошка с лисичками.

— Нет, я грибы не очень переношу. Только если маленькие, когда мама делает. А так люблю, когда дома жарят картошку.