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8 августа 2017, 18:31 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Зубов: Трансферная кампания ХК «Сочи» не завершена, мы всегда в поиске

Главный тренер ХК «Сочи» Сергей Зубов рассказал, какой хоккей будет показывать его команда в новом сезоне, а также отметил, что трансферная кампания клуба продолжается.

Главный тренер ХК Сочи Сергей Зубов рассказал какой хоккей будет показывать его команда в новом сезоне а также отметил что трансферная кампания клуба продолжается. Увеличить
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«Стиль можно варьировать. Это современный хоккей: стиль зависит от того, в каком ты состоянии, с кем играешь, на какой стадии чемпионата или плей-офф находишься. Позволишь своим игрокам рисковать — и пойдёт открытая игра. Да, она зрелищная, в ней много красивых комбинаций, выходов к вратарю. Но при этом ты можешь допустить оплошность, открыть свои ворота. Уметь играть только в закрытый хоккей или только в открытый несложно. Нужно играть в современный хоккей, вот что важно.

Трансферная кампания не завершена, процесс продолжается. Мы всегда в поиске, выводы по составу делаем каждый день. На кого рассчитываем как на лидера? Скажем так: есть группа ребят. Мы их знаем, мы с ними работаем. Так что лидеры обязательно найдутся, — цитирует Зубова пресс-служба КХЛ.

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