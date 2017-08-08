Зубов: Трансферная кампания ХК «Сочи» не завершена, мы всегда в поиске
Главный тренер ХК «Сочи» Сергей Зубов рассказал, какой хоккей будет показывать его команда в новом сезоне, а также отметил, что трансферная кампания клуба продолжается.
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Видимо, что-то случилось...
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«Стиль можно варьировать. Это современный хоккей: стиль зависит от того, в каком ты состоянии, с кем играешь, на какой стадии чемпионата или
Трансферная кампания не завершена, процесс продолжается. Мы всегда в поиске, выводы по составу делаем каждый день. На кого рассчитываем как на лидера? Скажем так: есть группа ребят. Мы их знаем, мы с ними работаем. Так что лидеры обязательно найдутся, — цитирует Зубова
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