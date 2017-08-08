Зубов: Трансферная кампания ХК «Сочи» не завершена, мы всегда в поиске

«Стиль можно варьировать. Это современный хоккей: стиль зависит от того, в каком ты состоянии, с кем играешь, на какой стадии чемпионата или плей-офф находишься. Позволишь своим игрокам рисковать — и пойдёт открытая игра. Да, она зрелищная, в ней много красивых комбинаций, выходов к вратарю. Но при этом ты можешь допустить оплошность, открыть свои ворота. Уметь играть только в закрытый хоккей или только в открытый несложно. Нужно играть в современный хоккей, вот что важно.

Трансферная кампания не завершена, процесс продолжается. Мы всегда в поиске, выводы по составу делаем каждый день. На кого рассчитываем как на лидера? Скажем так: есть группа ребят. Мы их знаем, мы с ними работаем. Так что лидеры обязательно найдутся, — цитирует Зубова пресс-служба КХЛ.