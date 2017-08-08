Воропаев: КХЛ нужно полностью отменить лимит на легионеров, начать можно с ослабления
СОЧИ, 8 авг —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Генеральный директор «Сочи» Сергей Воропаев заявил, что чем раньше Континентальная хоккейная лига (КХЛ) полностью отменит лимит на легионеров, тем будет лучше.
Российские клубы КХЛ, согласно действующему регламенту, могут включать в заявку на матч не более пяти иностранных игроков.
«Чем раньше КХЛ полностью отменит лимит на легионеров, тем будет лучше. Больше и сказать то нечего тут. Понятно, что это искусственная мера, которая снижает конкуренцию среди российских игроков. Начать можно с ослабления лимита, но в идеале нужно отменять полностью, чтобы все клубы лиги, российские и зарубежные, были в одинаковых условиях. Это повлияет на уровень зарплат, на уровень конкуренции, на отношение к делу российских игроков», — сказал Воропаев журналистам.
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