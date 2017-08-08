Воропаев: КХЛ нужно полностью отменить лимит на легионеров, начать можно с ослабления

Российские клубы КХЛ, согласно действующему регламенту, могут включать в заявку на матч не более пяти иностранных игроков.

«Чем раньше КХЛ полностью отменит лимит на легионеров, тем будет лучше. Больше и сказать то нечего тут. Понятно, что это искусственная мера, которая снижает конкуренцию среди российских игроков. Начать можно с ослабления лимита, но в идеале нужно отменять полностью, чтобы все клубы лиги, российские и зарубежные, были в одинаковых условиях. Это повлияет на уровень зарплат, на уровень конкуренции, на отношение к делу российских игроков», — сказал Воропаев журналистам.