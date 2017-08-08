Московское «Динамо» по буллитам уступило «Амуру» в контрольном матче

Счёт в матче был открыт по истечении одной минуты — отличился Михаил Варнаков. Этот гол оставался единственным вплоть до 49-й минуты, когда Павел Дедунов сравнял счёт. Основное время матча завершилось вничью — 1:1. Далее последовала серия буллитов, в которой «Амур» вырвал победу.

Также информация доступно в официальном «твиттере» московской команды Континентальной хоккейной лиги.