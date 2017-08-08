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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30622279/
8 августа 2017, 15:22 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Московское «Динамо» по буллитам уступило «Амуру» в контрольном матче

Московское «Динамо» проиграло хабаровскому «Амуру» в контрольном матче.

Счёт в матче был открыт по истечении одной минуты — отличился Михаил Варнаков. Этот гол оставался единственным вплоть до 49-й минуты, когда Павел Дедунов сравнял счёт. Основное время матча завершилось вничью — 1:1. Далее последовала серия буллитов, в которой «Амур» вырвал победу.

Также информация доступно в официальном «твиттере» московской команды Континентальной хоккейной лиги.

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