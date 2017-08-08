«Выход в плей-офф не обсуждается, мы говорим о том, что будем там делать. Наша задача — это выработка конкурентоспособной игры в плей-офф. Еще возможно усиление команды, все зависит от наличия вариантов. Мы над ними работаем, рынок не такой богатый, но скорее речь идет об усилении обороны», — сказал Воропаев.

Также гендиректор «Сочи» рассказал, что КХЛ не объяснила, почему шведский нападающий Андре Петерссон ушел из клуба в омский «Авангард» без компенсации. «Не могу сказать, как так получилось, что “Сочи” не получил за него никакой компенсации. На данный момент у нас нет никакой мотивировки от КХЛ, продолжим обсуждение ситуации, когда она появится. Ждем ее больше месяца», — сообщил Воропаев.