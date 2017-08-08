Гендиректор ХК «Сочи»: Задача клуба — выработка конкурентоспособной игры в плей-офф
СОЧИ, 8 августа. /ТАСС/. Задачей клуба «Сочи» на предстоящий сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) является выработка конкурентоспособной игры в
плей-офф турнира. Об этом журналистам на пресс-конференции сообщил генеральный директор клуба Сергей Воропаев.
«Выход в
Также гендиректор «Сочи» рассказал, что КХЛ не объяснила, почему шведский нападающий Андре Петерссон ушел из клуба в омский «Авангард» без компенсации. «Не могу сказать, как так получилось, что “Сочи” не получил за него никакой компенсации. На данный момент у нас нет никакой мотивировки от КХЛ, продолжим обсуждение ситуации, когда она появится. Ждем ее больше месяца», — сообщил Воропаев.
В минувшем сезоне «Сочи» не сумел пробиться в
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