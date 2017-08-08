Зиновьев не удивлен дисквалификацией Зарипова. И вот почему

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НЕ ВИДЕЛ, ЧТОБЫ ЗАРИПОВ УПОТРЕБЛЯЛ ДОПИНГ.

— Недавно КХЛ сотряс громкий скандал. Допинг-проба Даниса Зарипова дала положительный результат. Вы когда-нибудь видели, чтобы ваш многолетний партнер по клубу и товарищ употреблял запрещенные вещества?

— Интересная постановка вопроса. Нет, конечно, я такого не видел. Но я звонил ему, выражал поддержку. Мне вообще кажется, что удивляться подобному решению не стоит.

— Почему?

— Вы же видите, что происходит в мире. От участия в международных турнирах отстранена вся сборная страны по легкой атлетике. Так что я не удивлен. Но очень хочу, чтобы нынешняя ситуация разрешилась в пользу игрока. И ему должны помочь, как федерация хоккея страны, так и КХЛ. Мы теряем очень сильного хоккеиста.

— Но шансов немного.

— Не думаю, что все будет просто, учитывая такое отношение к России.

ЕСЛИ БЫ «КУЗНЯ» СТАЛА ФАРМ-КЛУБОМ, МЕНЯ БЫ НЕ ПОНЯЛИ.

— Тяжело искать игроков в высшую лигу?

— Не хватает квалифицированных игроков. В ВХЛ есть возрастной ценз для хоккеистов старше 29 лет, их не должно быть больше пяти человек и это тоже накладывает определенные трудности. Плюс решение по нам от КХЛ было принято лишь в конце мая. и мы были ограничены во времени при формировании состава.

— А тут какая сложность?

— Мы же готовились выступать в КХЛ и подбирали состав для этой лиги. А потом все изменилось. У нас остались месяц-два для формирования. Но мы не стали менять предсезонную подготовку. Не отказались от участия в турнирах и спасибо организаторам, которые не стали нас исключать из-за смены лиги.

— Кто-то из игроков говорит: «Я бы поехал к вам, но до последнего буду ждать шанса в КХЛ»?

— Конечно. Причем кто-то надеется заключить двусторонний контракт, чтобы у него появилось возможность сыграть в КХЛ.

— Вы бы тоже могли заключить договор с каким-нибудь клубом КХЛ.

— Да, хороший бы был вариант. Там много плюсов. Необязательно же становиться чистым фарм-клубом какого-то клуба, можно было бы заключить договор, а это какое-то усиление от КХЛ. Но меня бы не поняли.

— Кто?

— Если бы после потери места в КХЛ мы бы еще стали чьим-нибудь фармом, то я бы не нашел поддержки в Новокузнецке. Встречался с ветеранами хоккея, объяснял ситуацию, они что-то приняли, что-то нет. Но в этом году я был лишен возможности заключать договор с клубом в КХЛ. Может быть, на следующий год.

Я ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ, ЧТО В НОВОКУЗНЕЦКЕ НАЙДУТ ДЕНЬГИ ДЛЯ КХЛ.

— А в КХЛ на следующий год вернуться нельзя?

— Трудно, очень трудно. У КХЛ сейчас путь на сокращение клубов в лиги, нужно отвечать определенным требования по бюджету, а мы им не соответствуем. Я-то не считаю, что это определяющий компонент, надо развивать российский хоккей, но на данный момент ситуация такова, что нам будет очень и очень непросто вернуться.

— Главная беда — несоответствие «полу» зарплат.

— Да, это один из факторов. Но тут не все так однозначно. У нас нет задержек по зарплатам, есть стабильный бюджет. Возможно, мы не соответствуем некому «полу», но в Новокузнецке шанс заявить о себе получали молодые ребята, которые не пробились бы в состав других команд лиги. Чем это было плохо, я так и не понял.

— Скажите, а есть ли какой-то шанс, что в регионе найдут деньги на возвращение?

— Я очень и очень надеюсь на это решение. Для этого мы должны получить полную поддержку спонсоров, властей. И не просто поддержку, но и желание видеть в Новокузнецке клуб элитной лиги. Верю, что рано или поздно в Кемеровской области придут к пониманию.

— Правда, что у вас требовали взятку за то, чтобы вы остались в КХЛ?

— Следующий вопрос.

— Я не понимаю, почему после исключения из КХЛ ваши хоккеисты должны были становиться свободными агентами. Так вы хотя бы могли пополнить бюджет клуба. Но дело Кирилла Семенова все поменяло. Скажите, что говорили в лиге, когда вы показывали договор с «Авангардом» о возвращении хоккеиста в Омск, который не просто не соответствует, а нарушает регламент лиги?

— Я слышал только: «ай-ай-ай, как нехорошо». Но решение все равно было принято не в нашу пользу. Есть законные способы решения вопроса, а есть решение «по понятиям». Вот в отношении нас приняли решение именно «по понятиям». Мы же думали, что важно работать по регламенту, а когда я пришел в «Металлург», то сразу изучил все документы. И когда дело по Семенову дошло до арбитражного комитета, шел туда с чистой совестью, уверенный в том, что мы правы.

НА ЗАВЕРШЕНИИ МОЕЙ КАРЬЕРЫ ПОВЛИЯЛА СИТУАЦИЯ С ВИТАЛИЕМ ПРОШКИНЫМ.

— После того, как вы пришли в «Металлург» было несколько событий, которые обсуждали в хоккейном мире. Например, отставка Николая Соловьева была достаточно громкой, а специалист потом сказал очень много неприятных слов в ваш адрес.

— Он действительно очень плохо ушел из Новокузнецка. Сказал, например, что пожмет мне руку, когда мы ему выплатим всю зарплату. Мы ему заплатили, но ответного действия не дождались. Но вообще та модель развития, которую проповедовал этот тренер, не работает в современных условиях. И мы это четко понимали. Потому и назначили вместо Соловьева Сергея Бердникова.

— Да, с Бердниковым тоже был скандал, когда он отстранял от работы Михаила Анисина и Андрея Первышина за нарушение режима. Удивляло, что хоккеисты говорили о конфликте с тренером, а про вас — что вы просто ничего не можете поделать. Эти ребята пили или нет?

— Это вопросы к тренерскому штабу. Только они могут сказать, как было на самом деле. Но я скажу, что Анисин и Первышин — игроки хорошего уровня. А задача тренера — найти подход к таким хоккеистам. Попытаться раскрыть их лучшие качества, создать им условия, чтобы они помогли решать задачи. В той ситуации такого подхода не было найдено.

— Вы разве могли повлиять на решение тренера?

— Мог. И я влиял, как мог. Не только на тренера, но и на хоккеистов. Но в этой ситуации надо быть тактичным. Нельзя было ущемлять права тренера. Все-таки я не должен лезть в команду таким способом.

— Всегда хотел вам задать вопрос по поводу завершения вашей карьеры. Мне описывали в какой момент вы решили закончить. После одной из тренировки в «Сочи», вы якобы пришли в раздевалку, сняли один конек и громко задали вопрос: «Да зачем мне это вообще надо»?

— Хм, я точно не помню, чтобы была такая картина. Скажу, там очень сильно повлияла ситуация с Виталием Прошкиным, который тоже решил закончить. Видимо, все наложилось.

— Тренировать не думали?

— Нет. У меня сейчас своя работа. Я не только в клубе, но и возглавляю федерацию хоккея Кемеровской области. Планов у меня много.