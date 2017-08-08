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8 августа 2017, 14:18 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Воропаев: ХК «Сочи» не предвидит глобальных финансовых сложностей в сезоне-2017/18

СОЧИ, 8 авг — Р-Спорт, Семен Галькевич. Хоккейный клуб «Сочи» не ожидает глобальных финансовых сложностей в сезоне-2017/18, заявил генеральный директор клуба Сергей Воропаев.

Сочинцы испытывали финансовые трудности на протяжении всех трех сезонов, которые клуб провел в КХЛ.

«В следующем сезоне мы не предвидим глобальных финансовых сложностей. Могут возникать, конечно, технические моменты, но системно ничего нам не грозит», — сказал Воропаев журналистам.

После сезона-2017/18 количество клубов КХЛ будет сокращено с 27 до 24.

«Конечно, это висит над всеми нами как дамоклов меч, но это нормально. Мы уже сказали ребятам, что количество рабочих мест сократится и для игроков, и для менеджеров, что это отразится на всех нас, это надо учитывать при своем отношении к работе. Это нормально, потому что сегодня всем нам, даже на уровне руководителей, не хватает конкуренции», — отметил Воропаев.

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