Воропаев: ХК «Сочи» не предвидит глобальных финансовых сложностей в сезоне-2017/18

Сочинцы испытывали финансовые трудности на протяжении всех трех сезонов, которые клуб провел в КХЛ.

«В следующем сезоне мы не предвидим глобальных финансовых сложностей. Могут возникать, конечно, технические моменты, но системно ничего нам не грозит», — сказал Воропаев журналистам.

После сезона-2017/18 количество клубов КХЛ будет сокращено с 27 до 24.

«Конечно, это висит над всеми нами как дамоклов меч, но это нормально. Мы уже сказали ребятам, что количество рабочих мест сократится и для игроков, и для менеджеров, что это отразится на всех нас, это надо учитывать при своем отношении к работе. Это нормально, потому что сегодня всем нам, даже на уровне руководителей, не хватает конкуренции», — отметил Воропаев.