Шопобаев: Вступление клуба из Алма-Аты в КХЛ облегчило бы задачу «Барысу»

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Президент «Барыса» Аскар Шопобаев рассказал о новой клубной вертикали, задачах команды и сборной Казахстана, смене поколений, приглашении канадских новичков Даррена Дица и Линдена Вейя. Также функционер заявил, что в клубе намерены добиться отмены бессрочной дисквалификации Дамира Рыспаева, поведал о подготовке к Неделе звёзд в Астане и шансах команды из Алма-Аты вступить в КХЛ.

«Астана на протяжении многих лет пыталась принять Неделю звёзд»

— С чего началась ваша работа в «Барысе», как стали президентом команды?

— Раньше занимался волонтёрством. Мы в этом плане похожи с президентом КХЛ Дмитрием Чернышенко. Я пришёл из нефтегазового сектора, работал в строительстве большого газопровода «Туркмения — Китай». И волонтёрствовал в хоккейном клубе из Алма-Аты. Теперь президент нашей федерации Аскар Мамин попросил на какое-то время оставить свой основной вид деятельности и пригласил в «Барыс». Я был удивлён быстрому развитию событий, только потом понял, в чём дело.

— В чём же?

— Это случилось как раз перед приездом делегации КХЛ. Провели несколько встреч и подписали меморандум о проведении Недели звёзд. Так что пришлось сходу окунаться в рабочий процесс. За право проведения мероприятия у нас были серьёзные соперники, с большой хоккейной историей. Хельсинки со столетним юбилеем государства, Владивосток, к которому приурочили сборную и саммит ШОС. Лобби со стороны правительства и хоккейного гранда Вячеслава Фетисова было серьёзным. Большое спасибо «Ак Барсу», что с пониманием отнеслись к ситуации.

— Президент Татарстана у вас гостил?

— Да. Сказал, что когда они узнали о победе Астаны во главе с её болельщиками, то сняли свои дальнейшие вопросы. Комиссия от лиги всё проверила, проинспектировала. Мы показали город, гостиничный парк, арену. Государство находится в режиме радушного приёма больших делегаций. Мы работаем в режиме «Welcome», всех принимаем. На проходящей в Астане выставке ЭКСПО-2017 присутствует более 100 государств.

— Получение права принять Неделю звёзд стало для Астаны приятной неожиданностью?

— Да. Мы на протяжении многих лет пытались это сделать. Как только в 2015 году сдали новый дворец, то все клубы приезжали и восхищались им. Приятно удивился и господин Чернышенко. Как качеством строительства, так и функционалом арены. Он назвал её лучшей в Европе. Вообще, у нас много положительных изменений. Идёт поколений — это болезненный вопрос. Помимо «Барыса» у нас есть две команды, делегированные в ВХЛ: «Сарыарка» и «Торпедо». Если обратить внимание на заявки, то там хватает легионеров. Мы не получаем достойной подпитки, это связано с тем, что пришло время многое менять во внутреннем чемпионате. Речь идёт о регламенте проведения внутренних соревнований и поддержке в этом вопросе от исполнительного комитета отечественной федерации хоккея.

— Была подготовлена специальная программа?

— Да, исполком и попечительский совет её приняли. Там есть принципы работы с молодыми, возрастные ограничения. Казахстан неплохо выступает на юниорском и молодёжном уровне. Всегда находимся рядом с лигой сильнейших, попадая в неё. Однако во взрослый хоккей пробиваются не все. Основной клуб заточен не только на результат в КХЛ, но и на выступление сборной. Мы находимся в системе президентского клуба «Астана». Многим тренерам не очень хотелось получать эту зависимость, но таковы обстоятельства.

«Чернышенко заявил, что в лиге готовы рассмотреть заявку Алма-Аты в КХЛ»

— Ходят разговоры, что в КХЛ может вступить клуб из Алма-Аты. Каково ваше отношение к этому?

— Когда я там волонтёрствовал, то был приглашён именно для процесса организации команды с перспективой вступления в КХЛ.

Цитата По роду работы мне часто приходилось пересекаться с Александром Медведевым. Часто встречались на футбольных турнирах, ещё много где. И всегда мечтали, чтобы Алма-Ата была представлена вторым городом в КХЛ.

Но ждали окончания Универсиады. Она дала возможность получить объекты, которые позволят по регламенту КХЛ принимать игры соответствующего уровня.

— Сколько там арен?

— Три. Две из них точно соответствуют требованиям КХЛ. Построен шикарный дворец на 12 000 человек с гостиничными комплексами. Есть арена на 3000, там команда выступает во внутреннем чемпионате. Оба сооружения — с раскаточными катками. Есть ещё один дворец, вместительностью около 5000 человек, с раскаточным катком, принимавший чемпионат мира среди молодёжи по нашей группе.

— С руководством КХЛ вопрос о вступлении клуба из Алма-Аты в КХЛ обсуждали?

— Да. Дмитрий Чернышенко заявил, что в лиге готовы рассмотреть заявку от Алма-Аты. Но при всём этом нужна добрая воля главы государства, руководства страны, чтобы начать финансирование. Техническая возможность есть, аэропорт в городе шикарный. Команды с удовольствием бы поехали в Алма-Ату, там есть что смотреть. Это красивый современный город у подножия гор. Кроме того, вступление клуба из Алма-Аты в КХЛ облегчило бы задачу «Барысу». Во втором клубе в КХЛ могли бы наигрывать ребят для национальной сборной.

«Когда закончится двухлетний контракт Бойда с “Динамо”, продолжим с ним диалог»

— В «Барысе» нынче много молодёжи.

— Да, сделали на неё ставку. У нас шикарно выступила местная школа, у которой пятилетие. За эти пять лет мы по семи годам получили чемпионов Казахстана, по трём годам мы лучшие в России по группе B в нашем регионе. Больше спасибо ФХР и Владиславу Третьяку. Нам разрешили по принципу сильнейших подняться в группу A. Ребята 2001 года обогнали ближайшего конкурента в лице «Трактора» на 15 очков.

— Эти хоккеисты будут вызываться в первую команду?

— Они уже в этом году были подключены к сборам с первой командой. Выстроена вертикаль, есть хоккеисты с двухсторонними контрактами, которые будут подниматься вверх. Сейчас 50% команды — ребята из внутреннего чемпионата.

— Но и североамериканцы остались.

— Да, но мы пошли на омоложение и в этом звене. Больше спасибо Брэндону Боченски, он отыграл у нас много лет.

— Зато остался Кевин Даллмэн.

— С ним были очень тяжёлые переговоры. Пришли к общему пониманию ситуации. Мы должны быть солидарны с другими командами, чтобы не раздувать зарплатные ведомости. Были ограничены сокращением бюджета, сделали Кевину предложение, которое он в итоге принял.

— Из-за ухода Дастина Бойда расстроились?

— Мы с ним встречались уже после подписания им контракта с московским «Динамо». Он приезжал в Астану уладить частные дела. Сказал, что вопросы выступления за сборную будут обсуждаться. Мы позже свяжемся с агентом и будем с ним об этом говорить. Когда закончится его двухлетний контракт, продолжим с Дастином диалог. Возможно, ситуация в клубе изменится. Эти ребята прикипели в Астане, к её болельщикам. Здесь мы создали им комфортные условия.

— Плюс новичков Дица и Вейя в том, что они моложе?

— Да, на 10 и 13 лет моложе завершившего карьеру Боченски. Что касается Вейя и его неучастия в составе олимпийской сборной Канады на турнире в Сочи, то нам пришлось доказывать генеральному менеджеру сборной Канады Шону Бурку, что клуб не возражал, однако сам Линден предпочёл сыграть на Кубке президента Республики Казахстан.

— Конкуренция ужесточится в том плане, что игроки из НХЛ не поедут на Олимпиаду 2018 года.

— Есть уверенность, что новички заменят тех, кто завершил карьеру в клубе. Также мы увеличили конкуренцию, взяв и российских ребят. Игроки из системы «Динамо» — Маклюков и Шевченко — пришли по рекомендации Игоря Ларионова. Конкуренция не позволит «сборникам» спать спокойно, думая, что место в составе им обеспечено.

«Думаю, что КХЛ в итоге решит вопрос с Рыспаевым положительно для нас»

— У тренерского штаба «Барыса» во главе с Евгением Корешковым полный карт-бланш?

— Конечно. У него двойная ответственность: за клуб и сборную. Но есть ещё команда «Номад», она тоже помогает сборной. Надо отметить, что и там растут таланты: Никита Михайлис, Мадияр Ибрайбеков, Дмитрий Гренц. Они заняли второе место на Универсиаде, проиграв только России в упорной борьбе. А на Азиатских играх эта команда завоевала первое место, переиграв корейцев — 4:0. Которым, кстати, основная сборная проиграла в Киеве на чемпионате мира.

— Ещё один игрок «Номада» — Дамир Рыспаев — заявил, что хочет вернуться в КХЛ. Вы обсуждали с руководством лиги этот наболевший вопрос?

Цитата — Бессрочная дисквалификация распространяется не только на матчи КХЛ, но и на сборную. Я, как президент «Барыса» и генменеджер сборной, поставил вопрос перед лигой. Взял на себя гарантии обеспечения достойного поведения Дамира Рыспаева на льду.



Мы с ним провели достаточно длительную беседу. Понятно, что человек был заведён прецедентом на прошлогоднем предсезонном турнире. Не обошлось без провокации главного тренера «Куньлуня». Плюс тяжёлую травму получил Бойд, а соперник остался безнаказанным. Сезон для Дастина получился смазанным, человек пропустил несколько месяцев, что нанесло большой урон команде. К слову, понятия «бессрочное наказание» нет в регламенте. Но там есть хороший пункт о покаянии игрока.

— Рыспаев как раз отправлял соответствующее письмо в лигу.

— По поводу этого я на встрече руководителей КХЛ в конце мая задал вопрос, показал все данные письма господину Чернышенко. Вопрос решается, мы не оставляем его без внимания и продолжаем разговоры. Надеюсь, что лига поймёт наши обращения, примет наши гарантии и обязательства. Человек при необходимости может дать достойный отпор агрессору, но не более того. На турнире в Астане присутствует и глава профсоюза Андрей Коваленко. Мы с ним хорошо знакомы, я спросил: «Андрей, защити интересы Дамира». На что мне ответили: «Аскар, я готов, пусть он приедет». 6 августа произошла их встреча, Рыспаев написал соответствующее заявление. Думаю, что КХЛ в итоге решит вопрос положительно для нас. Ждём ответа.

«Сегодняшняя основа тренерского штаба — это люди, ставшие пятыми в Нагано»

— У «Барыса» никогда не было проблем с задержками зарплат, сейчас в плане финансов всё стабильно?

— Здесь порядок. Перед майским совещанием предоставили все гарантии. Спасибо главе государства, президентскому клубу. Да, есть определённые урезания бюджета, но мы продолжаем с оптимизмом смотреть в будущее. Все хоккеисты с удовольствием остаются здесь, обеспечиваем людей всем необходимым. Многие вообще с неохотой расстаются с «Барысом». Для тех же канадцев это уже родной дом. Даже Андрей Назаров называет Астану суперсовременным городом.

— Женская команда у вас тоже есть?

— Да. Мы одни из немногих, у кого в системе она имеется. Это команда «Томирис», девчонки оттуда будут участвовать в Неделе звёзд как принимающая сторона. Такие вещи важны для популяризации хоккея и болельщиков. Хотим, чтобы двое наших ребят из МХЛ приняли участие в звёздном уикенде, ну и девушки. Спасибо лиге, что там пошли нам на встречу. На следующий год другой город, который выиграет право провести Неделю звёзд, получит такие же преференции.

— Какие задачи будут поставлены перед «Барысом» на сезон?

— Выход в плей-офф — это однозначно. И продвинуться дальше. Два раза удалось до полуфинала, но не повезло, что мы нарвались на машину по имени «Магнитка». Было два матча, в которых могли зацепиться. Сейчас тоже никто никаких задач не отменяет. Тем более молодым есть что доказывать. Евгений Корешков постоянно держит шесть звеньев, которые будут работать как в «Номаде», так и в «Барысе».

— Как расстались с бывшим главным тренером Эдуардом Занковцом, почему не договорились о новом контракте?

— Тут не совсем понятная для меня ситуация. Я пришёл, когда его уже не было. Никаких контактов и вариантов для связи он не оставил, а уехал прямо с чемпионата мира. Мне не довелось с ним пообщаться. Будет возможность — обязательно с ним переговорю. Сегодняшняя основа тренерского штаба — это люди, ставшие пятыми в Нагано. Сели, поговорили. Спросили у них, готовы ли они пойти на то, чтобы воспитать себе подобных ребят? В клубе заработала вертикаль, указания тренерского штаба проецируются на все звенья клуба и ДЮСШ.

— Вы упоминали «Сарыарку» и «Торпедо». Они теперь в вашей вертикали?

— Мы подписали договоры о сотрудничестве с «Торпедо» из Усть-Каменогорска, куда спускаются наши ребята, с «Сарыаркой» провели переговоры. Это те клубы, из которых мы постоянно получаем подпитку в виде хоккеистов для сборной. Объединив усилия, мы хотим, чтобы даже во внутреннем чемпионате пробел с 19 и до 22−23 лет был ликвидирован. Всех этих хоккеистов мы задействуем в чемпионате Казахстана. Есть даже временные цензы участия ребят: по три минуты в матче. Наши шесть лимитчиков будут играть. Дадим парням игровую практику. В противном случае они выходят и исполняют роль статистов для протокола, полируя лавку. Команда доигрывает в три звена, а талант молодого парня остаётся нераскрытым. Исполком и попечительский совет федерации одобрили эти условия. Введён лимит и на возрастных хоккеистов из зарубежья. Во внутреннем чемпионате это 33 года. Старше — только ребята с казахстанским гражданством, доигрывающие до тренерской скамейки.