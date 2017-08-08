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Чего не хватило?

Не хватило свежести, эмоций. Слишком много сил отдали во вчерашней игре с «Давосом». Радует, что с каждым периодом команда прибавляла. На фоне тяжелой работы второй и третий периоды провели лучше. Много удалялись. Но очень много сыграла молодежь. В том сезоне такого не было. Мы смело доверяем нашей молодежи, даже играя в меньшинстве.

Довозили шайбу до ворот, но реализовывать атаки не удавалось. Не сыгрались еще?

Я думаю, сейчас любой тренер команды КХЛ ответит одинаково. Еще лето, играем на фоне усталости. Придет свежесть — наладится точность.

Если отсутствие Доуса понятно, то почему не было Пушкарева и Маркелова?

Это абсолютно тренерское решение. Сегодня играла молодежь — Асетов, Никулин, Гренц, Ибрайбеков, Полохов. Ребята не выпадали, хорошо играли. Идет ротация состава. Это нормальное явление на предсезонке. Будем дальше смотреть.

А насколько серьезно травмирован Доус?

Мы готовим его к следующему матчу, а сегодня дали отдохнуть. Он уже тренировался вне льда. Ничего серьезного нет.

Пока нет лидирующей пятерки. Никто ни на кого не рассчитывает. Раньше знали, что первая пятерка может что-то соорудить, а сейчас все бьются.

Первое ударное звено о себе еще скажет. На данном этапе наше главное звено — это болельщики. Тяжело после таких нагрузок постоянно показывать супер игру, как было с «Давосом». Так что спасибо болельщикам, что относятся с пониманием. На трибуне прекрасно понимают, что еще идет предсезонная подготовка. Парни на льду стараются. Дальше все будет нормально.

Экс-наставник «Барыса» Андрей Назаров обыграл в Астане свою бывшую команду. Вы с ним вместе работали. Можно сказать, что была дуэль тренеров? В чем он вас переиграл?

Скажу честно, никакой дуэли не было. Это был простой товарищеский матч. Про дуэль еще рано говорить. Вот когда начнется чемпионат КХЛ, наверное, дуэль, может быть, и будет. А сейчас это обыкновенный товарищеский матч.

Источник: shaiba.kz