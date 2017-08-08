Евгений Корешков: Наше главное ударное звено — это болельщики
Главный тренер «Барыса» Евгений Корешков подвел итоги матча с «Нефтехимиком» на Кубке Президента и рассказал о дуэли с Андреем Назаровым.
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Видимо, что-то случилось...
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Чего не хватило?
Не хватило свежести, эмоций. Слишком много сил отдали во вчерашней игре с «Давосом». Радует, что с каждым периодом команда прибавляла. На фоне тяжелой работы второй и третий периоды провели лучше. Много удалялись. Но очень много сыграла молодежь. В том сезоне такого не было. Мы смело доверяем нашей молодежи, даже играя в меньшинстве.
Довозили шайбу до ворот, но реализовывать атаки не удавалось. Не сыгрались еще?
Я думаю, сейчас любой тренер команды КХЛ ответит одинаково. Еще лето, играем на фоне усталости. Придет свежесть — наладится точность.
Если отсутствие Доуса понятно, то почему не было Пушкарева и Маркелова?
Это абсолютно тренерское решение. Сегодня играла молодежь — Асетов, Никулин, Гренц, Ибрайбеков, Полохов. Ребята не выпадали, хорошо играли. Идет ротация состава. Это нормальное явление на предсезонке. Будем дальше смотреть.
А насколько серьезно травмирован Доус?
Мы готовим его к следующему матчу, а сегодня дали отдохнуть. Он уже тренировался вне льда. Ничего серьезного нет.
Пока нет лидирующей пятерки. Никто ни на кого не рассчитывает. Раньше знали, что первая пятерка может
Первое ударное звено о себе еще скажет. На данном этапе наше главное звено — это болельщики. Тяжело после таких нагрузок постоянно показывать супер игру, как было с «Давосом». Так что спасибо болельщикам, что относятся с пониманием. На трибуне прекрасно понимают, что еще идет предсезонная подготовка. Парни на льду стараются. Дальше все будет нормально.
Скажу честно, никакой дуэли не было. Это был простой товарищеский матч. Про дуэль еще рано говорить. Вот когда начнется чемпионат КХЛ, наверное, дуэль, может быть, и будет. А сейчас это обыкновенный товарищеский матч.
Источник: shaiba.kz
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