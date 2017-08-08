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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30620490/
8 августа 2017, 13:27 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Зубов: Руководство ХК «Сочи» дало обещание, что проблем с деньгами не будет

СОЧИ, 8 авг — Р-Спорт, Семен Галькевич. Руководство «Сочи» дало обещание, что проблем с деньгами в сезоне-2017/18 Континентальной хоккейной лиги не будет, заявил агентству «Р-Спорт» главный тренер сочинцев Сергей Зубов.

Зубов возглавил «Сочи» в марте. Хоккейный клуб «Сочи» испытывал финансовые трудности на протяжении всех трех сезонов, которые клуб провел в КХЛ.

«Не секрет, что мы живем в материальном мире, и многие ребята в команде зависят от ситуации с финансами. Могу сказать, что этот вопрос (о долгах по зарплате) поднимался, и руководство клуба дало обещание, что в этом году все будет так, как должно быть. Так что мы надеемся на лучшее», — сказал Зубов.

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Зубов заявил, что в ХК «Сочи» видит перспективы и чувствует свободу действий

СОЧИ, 8 авг — Р-Спорт, Семен Галькевич. Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов заявил агентству «Р-Спорт», что принял предложение хоккейного клуба, потому что видит перспективы и чувствует определенную свободу действий.
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