Зубов: Руководство ХК «Сочи» дало обещание, что проблем с деньгами не будет
СОЧИ, 8 авг —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Руководство «Сочи» дало обещание, что проблем с деньгами в сезоне-2017/18 Континентальной хоккейной лиги не будет, заявил агентству «Р-Спорт» главный тренер сочинцев Сергей Зубов.
Зубов возглавил «Сочи» в марте. Хоккейный клуб «Сочи» испытывал финансовые трудности на протяжении всех трех сезонов, которые клуб провел в КХЛ.
«Не секрет, что мы живем в материальном мире, и многие ребята в команде зависят от ситуации с финансами. Могу сказать, что этот вопрос (о долгах по зарплате) поднимался, и руководство клуба дало обещание, что в этом году все будет так, как должно быть. Так что мы надеемся на лучшее», — сказал Зубов.
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