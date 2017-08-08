Зубов: Руководство ХК «Сочи» дало обещание, что проблем с деньгами не будет

Зубов возглавил «Сочи» в марте. Хоккейный клуб «Сочи» испытывал финансовые трудности на протяжении всех трех сезонов, которые клуб провел в КХЛ.

«Не секрет, что мы живем в материальном мире, и многие ребята в команде зависят от ситуации с финансами. Могу сказать, что этот вопрос (о долгах по зарплате) поднимался, и руководство клуба дало обещание, что в этом году все будет так, как должно быть. Так что мы надеемся на лучшее», — сказал Зубов.