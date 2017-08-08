Зубов заявил, что в ХК «Сочи» видит перспективы и чувствует свободу действий
СОЧИ, 8 авг —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов заявил агентству «Р-Спорт», что принял предложение хоккейного клуба, потому что видит перспективы и чувствует определенную свободу действий.
В марте Зубов возглавил хоккейный клуб «Сочи». Ранее 47-летний специалист работал главным тренером только в петербургском СКА в сезоне-2015/16.
«В “Сочи” есть перспективы, здесь я почувствовал определенную свободу действий. Здесь есть прекрасные возможности для того, чтобы воплотить в жизнь то, что ты хочешь как тренер. И, конечно, это вызов для меня как для специалиста. Вызов, который я принял с удовольствием», — сказал Зубов.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter