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8 августа 2017, 13:26 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Зубов заявил, что в ХК «Сочи» видит перспективы и чувствует свободу действий

СОЧИ, 8 авг — Р-Спорт, Семен Галькевич. Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов заявил агентству «Р-Спорт», что принял предложение хоккейного клуба, потому что видит перспективы и чувствует определенную свободу действий.

В марте Зубов возглавил хоккейный клуб «Сочи». Ранее 47-летний специалист работал главным тренером только в петербургском СКА в сезоне-2015/16.

«В “Сочи” есть перспективы, здесь я почувствовал определенную свободу действий. Здесь есть прекрасные возможности для того, чтобы воплотить в жизнь то, что ты хочешь как тренер. И, конечно, это вызов для меня как для специалиста. Вызов, который я принял с удовольствием», — сказал Зубов.

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