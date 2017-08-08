Сколько лет Григоренко на самом деле? Интервью новичка ЦСКА
Форвард армейского клуба Михаил Григоренко, который перешел летом в ЦСКА из «Колорадо», дал первое интервью после возвращения в Россию.
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РОССИЯ — ХОРОШАЯ СТРАНА.
— Еще весной вы вроде бы никуда не собирались, а летом перебрались в ЦСКА. С чем это связано?
— Много факторов было. От ЦСКА хорошее предложение поступило. В НХЛ, правда, тоже была пара предложений. Но я взвесил все за и против, тем более что армейцы дали контракт больше, чем на один сезон, а там был варианты только на год. Хотелось небольшой стабильности. Ну и поиграть — лично у меня задача здесь такая: играть на первых ролях в первых двух звеньях, набирать очки, забивать голы. Поэтому и вернулся. Я считаю, что в моем плане вообще хорошо будет. Я должен и в игре прибавить, и на новый уровень выйти. И сборная здесь тоже — тренерский штаб кандидатов смотрит. Уже даже в олимпийскую сборную вызвали. Поэтому рад, что вернулся.
— Если не секрет — что были за два клуба НХЛ, от которых у вас были предложения?
— На самом деле очень много разговоров велось с несколькими клубами.
— В апреле ваш агент говорил, что ваш переезд маловероятен, поскольку у вас жена — канадка, и недавно родился второй ребенок.
— Такое есть, конечно, что и жена — канадка, и двое маленьких детей. Но в то же время Россия — это не
— Семью уже перевезли?
— Пока нет. Сборы были, сейчас вот турнир в Сочи. Сезон начнется, домашние игры пойдут, и они приедут.
— А дети
— Пока нет. Но дочке всего девять месяцев, она пока вообще не разговаривает (смеется). А у сына словарный запас еще небольшой, и все слова — на французском, так как у жены первый язык как раз такой. Она с ним так вот общается. Надеюсь, он будет говорить
— В какое из своих нескольких возвращений в «Квебек Ремпартс» вы познакомились с Амели?
— Еще до драфта, в свой первый сезон, так что мы давно вместе.
КХЛ С КАЖДЫМ ГОДОМ ВСЕ ЛУЧШЕ.
— Если вспоминать тот драфт-2012, месяцев за
— Преддрафтовые списки — такое дело, это просто
— А если бы не уехали, остались в ЦСКА — Немчинов же, по его же словам, вас упрашивал не уезжать — могло все сложиться
— Я бы не сказал, что прямо упрашивали. Я сказал, что хочу уехать, и никаких препятствий мне не чинили. На самом деле очень рад, что так получилось. И ни о чем не жалею. Хороший опыт приобрел. И все равно — кто его знает, как все сложилось бы, если б не уехал. Что сейчас об этом говорить?
— В
— Вернулся, но все равно хоккейная карьера продолжается. Это не так, что я вернулся завершать (смеется). КХЛ — достойная лига, которая с каждым годом становится только лучше. Много игроков достойных. Плюс — олимпийский год. Поэтому ничего такого здесь не вижу.
— После драфта один из генеральных менеджеров НХЛ анонимно сказал, мол, есть подозрение, что вам не 18 лет, а 20. И поэтому ваши котировки упали. Я тоже не раз слышал историю об этом.
— (Смеется.) Ну, она всплывает периодически. Но я же не буду ходить и говорить, что это неправда, что я вот такого года рождения. Люди говорят, что им хочется говорить. Не запретишь же им
— Действительно ли на этот счет проводилось расследование, которое ничего не обнаружило?
— Об этом родители, наверное, лучше знают. Я, конечно, помню: это было давно, когда еще маленький был, лет 10−12.
Игорь ЕРОНКО
из Сочи.
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