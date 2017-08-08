Форвард «Сибири» Семён Иванов выбыл на 6 недель

Об этом сообщает официальный «твиттер» новосибирской команды. На восстановление понадобится шесть недель.

В прошлом сезоне нападающий провёл за новосибирскую команду 4 матча в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиге, очков не заработал, показатель полезности составил «-1». В Высшей хоккейной лиге за анграский «Ермак» Иванов провёл 35 матчей в регулярном чемпионате и набрал 24 (11+13) очка. В плей-офф на счету игрока 5 (2+3) очков в 6 матчах.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Вчера во время матча с ХПК серьезное повреждение получил нападающий "Сибири" Семен Иванов. Срок восстановления - шесть недель :(</p>— Hockey Club Sibir (@hcsibir) <a href="https://twitter.com/hcsibir/status/894842779104423937">8 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>