Форвард «Сибири» Семён Иванов выбыл на 6 недель
В контрольном матче с финской командой ХПК нападающий «Сибири» Семён Иванов получил травму.
Об этом сообщает официальный «твиттер» новосибирской команды. На восстановление понадобится шесть недель.
В прошлом сезоне нападающий провёл за новосибирскую команду 4 матча в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиге, очков не заработал, показатель полезности составил «-1». В Высшей хоккейной лиге за анграский «Ермак» Иванов провёл 35 матчей в регулярном чемпионате и набрал 24 (11+13) очка. В
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