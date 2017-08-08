Обладатель Кубка Гагарина Евгений Григоренко находится на просмотре в ХК «Адмирал»

Игрок, чей контракт с казанским «Ак Барсом» в июле был расторгнут по обоюдному согласию сторон, подписал с «Адмиралом» просмотровый контракт.

В минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 24-летний форвард провел всего один матч за «Ак Барс» в регулярном чемпионате, а также 9 игр за нижнекамский «Нефтехимик», за который выступал с 2014 года. С 2012 по 2014 годы Григоренко играл за магнитогорский «Металлург».