«Адмирал» подтвердил переход Евгения Григоренко, игрок на просмотровом контракте
Нападающий Евгений Григоренко подписал контракт с «Адмиралом» Об этом информирует официальный сайт клуба Континентальной хоккейной лиги из Владивостока.
Соглашение между игроком и дальневосточной командой носит просмотровый характер. Ранее «Чемпионат» уже сообщал о переходе игрока.
В прошлом сезоне Григоренко играл за нижнекамский «Нефтехимик» и казанский «Ак Барс». В общей сложности 24-летний игрок провёл 10 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, отметившись в них одной заброшенной шайбу. Половину сезона он пропустил
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