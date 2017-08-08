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8 августа 2017, 9:41 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

«Адмирал» подтвердил переход Евгения Григоренко, игрок на просмотровом контракте

Нападающий Евгений Григоренко подписал контракт с «Адмиралом» Об этом информирует официальный сайт клуба Континентальной хоккейной лиги из Владивостока.

Соглашение между игроком и дальневосточной командой носит просмотровый характер. Ранее «Чемпионат» уже сообщал о переходе игрока.

В прошлом сезоне Григоренко играл за нижнекамский «Нефтехимик» и казанский «Ак Барс». В общей сложности 24-летний игрок провёл 10 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, отметившись в них одной заброшенной шайбу. Половину сезона он пропустил из-за травмы.

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Обладатель Кубка Гагарина Евгений Григоренко находится на просмотре в ХК «Адмирал»

МОСКВА, 8 авг — Р-Спорт. Обладатель Кубка Гагарина в составе магнитогорского «Металлурга» Евгений Григоренко находится на просмотре в «Адмирале», сообщается на официальном сайте владивостокского хоккейного клуба.
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