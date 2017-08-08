«Адмирал» подтвердил переход Евгения Григоренко, игрок на просмотровом контракте

Соглашение между игроком и дальневосточной командой носит просмотровый характер. Ранее «Чемпионат» уже сообщал о переходе игрока.

В прошлом сезоне Григоренко играл за нижнекамский «Нефтехимик» и казанский «Ак Барс». В общей сложности 24-летний игрок провёл 10 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, отметившись в них одной заброшенной шайбу. Половину сезона он пропустил из-за травмы.