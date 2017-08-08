Капризов не исключил, что через год попробует свои силы в НХЛ

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Капризов перешел в ЦСКА из «Салавата Юлаева» в обмен на денежную компенсацию весной 2017 года. В уфимском клубе нападающий провел в последнем сезоне 54 матча, в которых набрал 45 очков (23+22). Соглашение 20-летнего игрока с армейцами рассчитано на один сезон. В нынешнем году форвард стал бронзовым призером молодежного чемпионата мира, а также лучшим бомбардиром и снайпером турнира. Он был выбран клубом НХЛ «Миннесота» на драфте новичков 2015 года в пятом раунде под общим 135-м номером.

«Не буду скрывать, что хочется заиграть в НХЛ. Это нужно делать вовремя. Может быть, это случится через год. В данный момент надо стараться, выкладываться, окрепнуть, набраться опыта», — рассказал Капризов.

На минувшем чемпионате мира форвард не был включен в итоговую заявку сборной России на турнир. «Это не стало для меня чем-то удивительным, воспринял тренерское решение нормально. Конечно, переживал, но обиды ни на кого нет. У меня все еще впереди», — считает собеседник ТАСС.

Нападающий поделился своими мыслями о предстоящих Олимпийских играх, которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане. «Если говорить об ожиданиях от Олимпиады, то все будет зависеть от меня. Россия всегда претендовала на высокие места на Играх. Думаю, так будет и в этот раз», — сказал Капризов.

24 мая совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на своем заседании принял решение исключить из чемпионата новокузнецкий «Металлург», после чего клуб заявился для участия в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ). «Жалко, что так получилось с “Металлургом”, негативно отношусь к тому, что его отправили в ВХЛ. Как и все, надеюсь, что команда вернется в КХЛ», — сказал Капризов, явзяющийся воспитанником новокузнецкого хоккея.