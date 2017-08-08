В сезоне-2015/16 Голышев в регулярном чемпионате забросил 25 шайб, но следующий год принёс разочарование. Тогда главный тренер «Автомобилиста» Андрей Разин отправлял его в ВХЛ, а главный тренер сборной России Олег Знарок начал регулярно вызывать его в сборную России, хоккеист имел возможность сыграть на чемпионате мира в Германии. В интервью «Чемпионату» Голышев рассказал о прошлом сезоне, о новичках «Автомобилиста» и целях на ближайший год.

«Ничего особенного у Крикунова не заметил, но было тяжело»

— На Кубке губернатора Нижегородской области «Автомобилист» сыграл три матча за три дня, насколько тяжело это выдержать?

— Привыкаем, за лето отвыкли от хоккея. Много работы, пока тяжёленькие ещё. Конечно, сложно, но все в равных условиях, справляемся как-то. Ноги встают, не бегут. К сезону нагрузку отпустят, и будет всё нормально. Постепенно вкатываюсь, и появляется уверенность, всё через игры и работу, пока не всё получается, но надеюсь к 23 августа всё придёт, и тогда пойдут шайбы, победы.

— Турнир начался не очень приятно для команды из-за кражи в раздевалке, вы как-то пострадали?

— У меня пропало шесть клюшек. Конечно, расстроился, но стараюсь не обращать на это внимания. Видимо, и такое бывает, не стал зацикливать внимание на этом.

— Предсезонка у Владимира Васильевича Крикунова что-то новое в жизни?

— В принципе не сказать, с Андреем Владимировичем Разиным было тяжело. Это всегда трудно, мы закладываем фундамент на сезон. Мы хорошо поработали, отличный коллектив, отличная атмосфера, это помогает перенести нагрузку. Ничего особенного не заметил, но было тяжело, без этого никуда.

— Сейчас связки наигрываются, и, кажется, у вас есть небольшие проблемы в этом плане?

— Постоянно чередуют звенья, тренеры тасуют их, пока чуть-чуть не могу ни с кем сыграться. Но скоро всё придёт и будет получше, пока вкатываемся. Лично где-то сам не могу, выпадаю в некоторых моментах из игры.



— Команда этим летом серьёзно усилилась, и понятно, что будут большие ожидания.

— Ничего обещать не буду, команда хорошая собралась, будем бороться, биться, сначала за попадание в плей-офф, а потом будем как можно дальше проходить.

— Одним из новичков стал Никита Трямкин, который спустя сезон вернулся в команду.

— Это здорово, он любит игру в обороне, его присутствие добавит нам мощи в защитной линии. Команда становится сильнее, много опытных ребята, сразу чувствуется, что команда стала по именам сильнее, но чемпионат всё покажет.



— Это самый сильный «Автомобилист» за ваше время выступления в команде?

— Тяжело сказать, у нас и раньше была сильная команда. Надо выходить играть на льду, и чемпионат всё покажет.

«Не могу сказать, почему получился спад»

— В команде появилась группа опытных и сильных хоккеистов, теперь за игровое время нужно будет куда серьёзнее бороться?

— Нужно заслуживать всё заново, тот сезон не слишком удачно сложился. Пришли хорошие ребята, сейчас большая конкуренция. Все стараются по максимуму. Никто друг другу подножки не ставит, все подбадривают. Тренеры сказали, что играть будут все, так как плотный график в связи с Олимпиадой. Будут чередовать нас. Хорошая команда, думаю, всё будет хорошо.

— Поняли, почему в прошлом сезоне у вас был спад в игре?

— Не могу сказать. В некоторых моментах по-другому играл. Не знаю, как ответить.

— Сейчас что-то поменяли в своей подготовке?

— Старался ничего не менять, также работать. Также отдаваться и выкладываться на полную. Думаю, через работу всё придёт.



— В прошлом сезоне вас регулярно вызывали в сборную, вы сыграли на трёх этапах Евротура, это придавало уверенности?

— Конечно подбадривало. Время в сборной придавало только уверенности, хорошо там играл. Где-то немного не получалось, но там, конечно, другие требования.



— Насколько расстроило, что не смогли попасть в состав сборной на ЧМ-2017 в Германии и Франции?

— Конечно, хотелось там быть, плодотворно работал в сборной. В этом году буду стараться попасть, доказывать тренерскому штабу. В Германии были заслуженные ребята, и это только мои проблемы, что я не поехал. Ощутил атмосферу главной команды, хочется в ней оказаться вновь.

— Ставите ли цель попасть на Олимпиаду в Южной Корее?

— Туда попадут сильнейшие, всё зависит от каждого, кто как будет играть в сезоне, надо себя показывать, поменьше говорить языком, всё в руках каждого игрока.