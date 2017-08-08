Владимир Крикунов: «Автомобилисту» надо попасть в плей-офф
Главный тренер екатеринбургской команды — о задачах на регулярный чемпионат КХЛ, краже экипировки в Нижнем Новгороде и итогах предсезонного турнира.
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В понедельник завершился традиционный для клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) предсезонный Кубок губернатора Нижегородской области. В нем приняли участие казанский «Ак Барс», уфимский «Салават Юлаев», нижегородское «Торпедо», екатеринбургский «Автомобилист» и московский «Спартак», а также исключенный из КХЛ после прошлого сезона и готовящийся к чемпионату Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) новокузнецкий «Металлург».
Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов в беседе с «Известиями» подвел итоги соревнования, рассказал, как клуб выступал после кражи экипировки из раздевалки Дворца спорта имени Коноваленко, а также заявил о задаче выйти в
— Удовлетворены выступлением «Автомобилиста» на турнире в Нижнем Новгороде?
— Наши ребята проводят все игры на пределе возможностей, что и дает результаты для нынешней стадии подготовки к сезону. С учетом того, что мы играли четыре матча подряд и почти всегда ротировали звенья, итоги этих встречи можно назвать приемлемыми. Лишь в овертайме проиграли «Ак Барсу» и «Салавату Юлаеву» — очень сильным соперникам. Причем в матче с казанцами мы отыгрались в основное время со счетом 1:3, несмотря на возникший
— Не огорчило, что в концовке матча со «Спартаком» вы упустили победу в основное время, ведя в счете 2:0?
— Нет. Это подготовительный турнир, поэтому такие моменты не играют ключевой роли.
— После истории с кражей экипировки быстро удалось отыскать подходящие коньки для хоккеистов, которые через сутки вышли на лед против «Спартака»?
— Мы привезли запасную форму, которую оставили в Екатеринбурге — наш администратор доставил всё это в течение суток. Украли же не только коньки, но и клюшки, шлемы, трусы. Четыре пары коньков, тридцать клюшек… Правда, клюшки были старые — я сказал администраторам: «Давайте их уберем». Решили подстраховаться и все новые клюшки увезли в гостиницу. А вратарские отнесли в тренерскую комнату и закрыли. Но всё в тренерскую ведь не положишь…
— Чайковски переживал, что ему снова придется делать на заказ коньки по его размеру. Как справились с этой проблемой?
— Ну, коньки мы ему привезли другие — он неплохо в них отыграл. Пускай и дальше в них играет, пока не сделает новых. Не думаю, что он всю жизнь выступал в эксклюзивных коньках.
— Как оцените нынешнюю форму Анатолия Голышева?
— Голышев в матче со «Спартаком» заработал ненужное удаление, и мы пропустили гол. Вот и всё, что полезного он мог сделать. В целом в остальных матчах он смотрелся нормально и особых претензий я к нему не предъявлю.
— КХЛ долго утверждала календарь предстоящего сезона. Вас он устраивает?
— Нормальный календарь. В принципе сейчас он для всех одинаковый. Куда
— Вы с руководством «Автомобилиста» уже конкретизировали задачи на сезон?
— Нет. Ну, а какие сейчас могут быть задачи? Понятное дело, в первую очередь надо попасть в
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