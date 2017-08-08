Владимир Крикунов: «Автомобилисту» надо попасть в плей-офф»

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В понедельник завершился традиционный для клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) предсезонный Кубок губернатора Нижегородской области. В нем приняли участие казанский «Ак Барс», уфимский «Салават Юлаев», нижегородское «Торпедо», екатеринбургский «Автомобилист» и московский «Спартак», а также исключенный из КХЛ после прошлого сезона и готовящийся к чемпионату Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) новокузнецкий «Металлург».

Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов в беседе с «Известиями» подвел итоги соревнования, рассказал, как клуб выступал после кражи экипировки из раздевалки Дворца спорта имени Коноваленко, а также заявил о задаче выйти в плей-офф.

— Удовлетворены выступлением «Автомобилиста» на турнире в Нижнем Новгороде?

— Наши ребята проводят все игры на пределе возможностей, что и дает результаты для нынешней стадии подготовки к сезону. С учетом того, что мы играли четыре матча подряд и почти всегда ротировали звенья, итоги этих встречи можно назвать приемлемыми. Лишь в овертайме проиграли «Ак Барсу» и «Салавату Юлаеву» — очень сильным соперникам. Причем в матче с казанцами мы отыгрались в основное время со счетом 1:3, несмотря на возникший форс-мажор после истории с кражей формы, после которого не смогли выйти на поле Алексей Михнов, Рок Тичар и Михал Чайковски. Так что всё на хорошем уровне — если не считать определенных ошибок, над устранением которых мы работаем. Тем более первые три матча играли три дня подряд, а после тяжелого матча против «Салавата» уже через сутки вышли на лед против хозяев турнира «Торпедо» и достойно выступили, проиграв с минимальным счетом (3:4).

— Не огорчило, что в концовке матча со «Спартаком» вы упустили победу в основное время, ведя в счете 2:0?

— Нет. Это подготовительный турнир, поэтому такие моменты не играют ключевой роли. Во-первых, один из наших игроков был травмирован, что заставило «Автомобилист» перейти на три звена. Во-вторых, мы допустили довольно глупые ошибки — такие голы в принципе нельзя пропускать. Но ничего, мы работаем.

— После истории с кражей экипировки быстро удалось отыскать подходящие коньки для хоккеистов, которые через сутки вышли на лед против «Спартака»?

— Мы привезли запасную форму, которую оставили в Екатеринбурге — наш администратор доставил всё это в течение суток. Украли же не только коньки, но и клюшки, шлемы, трусы. Четыре пары коньков, тридцать клюшек… Правда, клюшки были старые — я сказал администраторам: «Давайте их уберем». Решили подстраховаться и все новые клюшки увезли в гостиницу. А вратарские отнесли в тренерскую комнату и закрыли. Но всё в тренерскую ведь не положишь…

— Чайковски переживал, что ему снова придется делать на заказ коньки по его размеру. Как справились с этой проблемой?

— Ну, коньки мы ему привезли другие — он неплохо в них отыграл. Пускай и дальше в них играет, пока не сделает новых. Не думаю, что он всю жизнь выступал в эксклюзивных коньках. Когда-то, наверное, играл и в валенках.

— Как оцените нынешнюю форму Анатолия Голышева?

— Голышев в матче со «Спартаком» заработал ненужное удаление, и мы пропустили гол. Вот и всё, что полезного он мог сделать. В целом в остальных матчах он смотрелся нормально и особых претензий я к нему не предъявлю.

— КХЛ долго утверждала календарь предстоящего сезона. Вас он устраивает?

— Нормальный календарь. В принципе сейчас он для всех одинаковый. Куда деваться-то? Сделали и сделали… Всё под сборную. Осталось только сыграть в Корее.

— Вы с руководством «Автомобилиста» уже конкретизировали задачи на сезон?